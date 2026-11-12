Bărbat reținut după ce ar fi îndemnat oamenii să ia cu asalt un centru de arest și să bată polițiștii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 14:32

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, după ce ar fi lansat mai multe îndemnuri la violență pe rețelele de socializare. Acesta ar fi cerut oamenilor să pătrundă într-un centru de arest și să agreseze polițiștii pentru a elibera o persoană aflată în arest preventiv. Ulterior, bărbatul ar fi publicat alte două mesaje prin care își îndemna urmăritorii să recurgă la violențe împotriva jandarmilor, în contextul unui protest programat pentru 14 noiembrie.

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