Bărbat reținut după ce ar fi îndemnat oamenii să ia cu asalt un centru de arest și să bată polițiștii

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, după ce ar fi lansat mai multe îndemnuri la violență pe rețelele de socializare. Acesta ar fi cerut oamenilor să pătrundă într-un centru de arest și să agreseze polițiștii pentru a elibera o persoană aflată în arest preventiv. Ulterior, bărbatul ar fi publicat alte două mesaje prin care își îndemna urmăritorii să recurgă la violențe împotriva jandarmilor, în contextul unui protest programat pentru 14 noiembrie.
Potrivit Poliției Capitalei, primul incident a avut loc pe 5 noiembrie 2026, când bărbatul a transmis în direct pe o rețea de socializare, în timp ce se afla în fața unui centru de reținere și arestare preventivă. În timpul transmisiunii, acesta ar fi îndemnat persoanele care îl urmăreau să pătrundă fără drept în instituție și să îi agreseze pe polițiști. Scopul ar fi fost eliberarea unei persoane aflate în arest preventiv în baza unei decizii a instanței.
Anchetatorii susțin că bărbatul a continuat să publice mesaje asemănătoare și în zilele următoare. Pe 8 și 9 noiembrie, acesta ar fi transmis alte două mesaje prin care își îndemna urmăritorii să recurgă la acte de violență împotriva jandarmilor, cu ocazia unui protest programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie. Polițiștii au demarat cercetări în acest caz, fiind vizată infracțiunea de instigare publică în formă continuată.
Bărbatul a fost reținut în timp ce participa la un protest
Bărbatul de 46 de ani a fost identificat și depistat miercuri, 11 noiembrie, cu sprijinul jandarmilor, în apropierea aceluiași centru de reținere și arestare preventivă. În momentul în care a fost găsit de forțele de ordine, acesta participa la o acțiune de protest organizată în sprijinul persoanei aflate în arest preventiv. În urma probelor adunate de anchetatori, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, într-un dosar penal deschis pentru instigare publică în formă continuată.
Poliția Capitalei avertizează populația să nu dea curs mesajelor care îndeamnă la violență
În contextul acestui caz, Poliția Capitalei le recomandă cetățenilor să nu distribuie pe rețelele de socializare mesaje care promovează violența și să nu dea curs îndemnurilor la comiterea unor fapte antisociale. Reprezentanții instituției subliniază că libertatea de exprimare și dreptul la întrunire trebuie exercitate în mod pașnic, cu respectarea legii și a drepturilor celorlalte persoane. Cetățenii care observă situații ce pot pune în pericol siguranța publică sunt îndemnați să sesizeze autoritățile competente, inclusiv prin apelarea numărului de urgență 112.