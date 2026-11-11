Accident pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești! O mașină s-a răsturnat, iar trei bărbați au ajuns la spital

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 23:08

Un accident s-a produs miercuri pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, în apropierea localității Băița. Un autoturism s-a răsturnat pe o porțiune care nu a fost deschisă circulației publice, iar trei bărbați au fost răniți. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, care le-au acordat îngrijiri medicale victimelor. Toți cei trei bărbați au fost transportați la spital, unul dintre ei suferind un traumatism în zona lombară.

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