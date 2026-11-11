Accident pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești! O mașină s-a răsturnat, iar trei bărbați au ajuns la spital

Un accident s-a produs miercuri pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, în apropierea localității Băița. Un autoturism s-a răsturnat pe o porțiune care nu a fost deschisă circulației publice, iar trei bărbați au fost răniți. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, care le-au acordat îngrijiri medicale victimelor. Toți cei trei bărbați au fost transportați la spital, unul dintre ei suferind un traumatism în zona lombară.
Accident pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești. Trei bărbați au fost răniți
Incidentul a avut loc pe un drum tehnologic din apropierea localității Băița, într-o zonă a Autostrăzii Sibiu-Pitești aflată încă în construcție. Autoturismul s-a răsturnat, iar în urma impactului cu solul, trei bărbați au avut nevoie de asistență medicală. Polițiștii din Sibiu au precizat că accidentul nu s-a produs pe un sector de drum deschis circulației publice, ci în interiorul zonei de șantier.
Precizăm că evenimentul s-a produs pe un drum tehnologic, în afara drumurilor deschise circulației publice, a transmis IPJ Sibiu.
Intervenție cu mai multe echipaje de salvare. Toți cei trei răniți au ajuns la spital
La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție pentru acordarea primului ajutor și transportarea răniților la spital. Potrivit primelor informații, un bărbat în vârstă de 50 de ani a suferit un traumatism lombar și a fost preluat de un echipaj SMURD, care l-a transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu. Ceilalți doi bărbați răniți au fost, de asemenea, duși la spital, cu ambulanța.
La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de descarcerare și două autospeciale de stingere, a transmis ISU Sibiu.