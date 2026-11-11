Exercițiu de accident în tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu–Pitești. Ce au testat autoritățile

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 21:44

Un accident grav, în care au fost implicate un microbuz și un autoturism cuprinse de flăcări, a fost simulat miercuri, 11 noiembrie, în tunelul Momaia de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești. Exercițiul a urmărit testarea capacității de intervenție a echipajelor de salvare și a sistemelor de siguranță înainte de deschiderea circulației.

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