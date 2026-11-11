Exercițiu de accident în tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu–Pitești. Ce au testat autoritățile

Un accident grav, în care au fost implicate un microbuz și un autoturism cuprinse de flăcări, a fost simulat miercuri, 11 noiembrie, în tunelul Momaia de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești. Exercițiul a urmărit testarea capacității de intervenție a echipajelor de salvare și a sistemelor de siguranță înainte de deschiderea circulației.
Scenariul a fost pus în aplicare în galeria de pe sensul Pitești–Sibiu și a presupus o coliziune provocată de o depășire neregulamentară. În urma impactului simulat, ambele vehicule au luat foc, iar tunelul a fost inundat cu fum. Mai multe persoane au rămas blocate sau încarcerate.
Planul Roșu de Intervenție, activat în cadrul exercițiului
Din cauza numărului mare de victime prevăzute în scenariu, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Argeș. Salvatorii au exersat stingerea incendiilor, descarcerarea, evacuarea persoanelor și acordarea primului ajutor.
La acțiune au participat pompieri, polițiști, jandarmi, echipaje ale Serviciului de Ambulanță, reprezentanți ai CNAIR și ai constructorului PORR. A fost amenajat și un cort pentru triajul medical și preluarea persoanelor evacuate.
Au fost simulate inclusiv situații în care unii șoferi refuzau să părăsească autoturismele, fiind necesară intervenția jandarmilor.
Ce sisteme de siguranță au fost verificate
Exercițiul a permis testarea instalațiilor de alarmare, detecție și semnalizare, precum și a sistemelor de evacuare a fumului. Au fost verificate și mecanismele de închidere și blocare a accesului, barierele și avertizările acustice și luminoase.
Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, testele finale ale sistemelor sunt programate pentru sfârșitul lunii noiembrie. După analizarea rezultatelor și încheierea verificărilor, urmează finalizarea descărcării către DN73G.
Tunelul Momaia face parte din Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești. Exercițiul a avut loc înainte de deschiderea circulației și a urmărit verificarea modului în care instituțiile implicate pot interveni coordonat într-o situație de urgență.