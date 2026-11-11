Bărbat de 58 de ani, găsit mort într-o anexă din Cap Aurora. Poliția a deschis o anchetă

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 16:56

Descoperire tragică în stațiunea Cap Aurora, din județul Constanța. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost găsit fără viață, miercuri dimineață, 11 noiembrie, într-o anexă a unei unități de cazare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul.

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