Bărbat de 58 de ani, găsit mort într-o anexă din Cap Aurora. Poliția a deschis o anchetă

Descoperire tragică în stațiunea Cap Aurora, din județul Constanța. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost găsit fără viață, miercuri dimineață, 11 noiembrie, într-o anexă a unei unități de cazare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul.
Alerta a fost dată în jurul orei 8:30, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Neptun au fost anunțați că într-o anexă a unei unități de cazare din stațiune se află o persoană fără semne vitale.
La fața locului au ajuns echipaje de intervenție, inclusiv cadre medicale de la SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean, precum și polițiști. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, victima fusese găsită în stare de inconștiență, iar ulterior a fost declarat decesul.
Bărbatul nu prezenta urme vizibile de violență
În urma primelor verificări, anchetatorii nu au descoperit urme vizibile de violență pe corpul bărbatului. Acest aspect nu stabilește însă cauza morții, care urmează să fie clarificată în urma investigațiilor medicale și criminalistice.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, unde va fi efectuată autopsia. Examinarea medico-legală este necesară pentru a stabili cauza exactă a decesului și pentru a oferi indicii suplimentare anchetatorilor.
Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au precizat că, în acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care bărbatul și-a pierdut viața.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cauza decesului. Rezultatele autopsiei și verificările efectuate în cadrul anchetei ar putea aduce lămuriri în acest caz.