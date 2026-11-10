Accident pe podul de la Agigea! O mașină de poliție s-a izbit de remorca unui TIR. Un agent de 24 de ani a ajuns la spital

Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiază pe podul Apolodor, de pe DN 39A, în zona Agigea, județul Constanța. O autospecială de poliție a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, iar în urma impactului violent un agent de poliție în vârstă de 24 de ani a fost grav rănit. Acesta a fost găsit inconștient și transportat de urgență la spital.
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, care au acordat primul ajutor victimei și au gestionat situația de urgență.
Cum s-a produs accidentul de pe podul Apolodor din Agigea
Potrivit primelor informații transmise de autorități, coliziunea s-a produs între autospeciala de poliție și remorca unui autocamion care circula pe podul Apolodor.
Polițistul se afla singur în mașina de serviciu în momentul producerii accidentului. Acesta era în timpul programului și își exercita atribuțiile de serviciu.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au precizat că autospeciala nu avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase în momentul impactului.
Polițistul de 24 de ani a fost transportat inconștient la spital
În urma coliziunii, agentul de poliție a suferit răni grave. Echipajele medicale sosite la fața locului au intervenit pentru acordarea îngrijirilor de urgență, iar victima a fost preluată de un echipaj SMURD de tip C.
Polițistul a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.
Tânărul are 24 de ani și este încadrat în cadrul Serviciului Siguranță Transporturi - T.F./T.N. Agigea, fiind promoția iunie 2024.
Poliția a deschis o anchetă după accidentul de pe DN 39A
Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră Constanța au fost sesizați marți, în jurul orei 15:40, cu privire la producerea evenimentului rutier.
Oamenii legii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea dintre autospeciala de poliție și remorca TIR-ului.
Traficul și condițiile de circulație din zona podului Apolodor au intrat în atenția autorităților, în timp ce ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor accidentului.