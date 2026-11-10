Accident pe podul de la Agigea! O mașină de poliție s-a izbit de remorca unui TIR. Un agent de 24 de ani a ajuns la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 nov. 2026, 17:03

Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiază pe podul Apolodor, de pe DN 39A, în zona Agigea, județul Constanța. O autospecială de poliție a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, iar în urma impactului violent un agent de poliție în vârstă de 24 de ani a fost grav rănit. Acesta a fost găsit inconștient și transportat de urgență la spital.

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