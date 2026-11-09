Un fost pompier de 102 ani din Mureș și-a revăzut autospecialele de intervenție

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 20:13

Un fost pompier militar din județul Mureș, ajuns la vârsta de 102 ani, și-a îndeplinit una dintre dorințele sale: să revadă autospecialele de intervenție și să descopere cât de mult a evoluat tehnica folosită de salvatori. Magyari Gligor a fost primit luni, 9 noiembrie, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș, unde s-a reîntâlnit cu lumea căreia i-a dedicat 27 de ani din viață.

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