Un fost pompier de 102 ani din Mureș și-a revăzut autospecialele de intervenție

Un fost pompier militar din județul Mureș, ajuns la vârsta de 102 ani, și-a îndeplinit una dintre dorințele sale: să revadă autospecialele de intervenție și să descopere cât de mult a evoluat tehnica folosită de salvatori. Magyari Gligor a fost primit luni, 9 noiembrie, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș, unde s-a reîntâlnit cu lumea căreia i-a dedicat 27 de ani din viață.
Veteranul este plutonier adjutant în rezervă și și-a început activitatea în rândurile pompierilor militari în 1950. Vizita a fost organizată pentru a-i îndeplini dorința de a vedea din nou mașinile de intervenție, dar și pentru a-i oferi ocazia să observe schimbările produse în aproape jumătate de secol de la încheierea carierei sale.
A fost pompier timp de 27 de ani
Născut la 9 septembrie 1924, Magyari Gligor a lucrat în cadrul pompierilor militari din 1950 până în 1977. În cei 27 de ani de activitate, a ocupat funcțiile de conducător de autospecială și comandant de echipaj.
Prin munca sa, a participat la misiunile de intervenție ale pompierilor mureșeni, într-o perioadă în care tehnica și echipamentele erau foarte diferite de cele folosite astăzi.
Revedere emoționantă la sediul ISU Mureș
Întâlnirea a fost un moment special și pentru pompierii aflați în activitate. Aceștia au avut ocazia să îl primească pe unul dintre foștii lor camarazi și să asculte povestea unui om care a petrecut aproape trei decenii în slujba comunității.
Vizita a fost descrisă de salvatori drept o lecție despre pasiune, devotament și loialitate față de profesia aleasă. În semn de apreciere, aceștia i-au oferit veteranului un mesaj simbolic de mulțumire pentru întreaga activitate desfășurată.
Reprezentanții inspectoratului au subliniat că, indiferent de anii care trec, fostul pompier va avea întotdeauna un loc în familia salvatorilor mureșeni.