Facturile la energie ar putea aduce noi surprize în această iarnă. Dumitru Chisăliță: Se analizează majorarea ajutoarelor pentru consumatorii vulnerabili

Publicat 9 nov. 2026, 15:42 Actualizat 9 nov. 2026, 15:43 Sursă Realitatea PLUS

Românii cu venituri reduse ar putea beneficia de ajutoare mai mari pentru plata facturilor la energie electrică, începând cu 1 aprilie 2027. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că, împreună cu Ministerul Muncii și alte instituții implicate, analizează mai multe scenarii pentru modificarea schemei de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili. Printre variantele luate în calcul se numără creșterea plafoanelor de venit, astfel încât un număr mai mare de persoane să poată primi bonificații.

Distribuie articolul