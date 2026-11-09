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Un tânăr de 21 de ani a fost înjunghiat mortal de tatăl vitreg. Mama sa a ajuns la spital: incident șocant în Caraș-Severin

Agresiune Caraș-Severin/ Profimedia

Agresiune Caraș-Severin/ Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat9 nov. 2026, 09:56
Actualizat9 nov. 2026, 10:00

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, luni dimineață, 9 noiembrie, după ce a fost atacat cu un cuțit de tatăl său vitreg, un bărbat de 40 de ani, în urma unui conflict izbucnit în locuința familiei din orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin. În același incident, a fost rănită și mama tânărului, în vârstă de 48 de ani, care a fost transportată la spital.

Atacul s-a produs luni dimineață, 9 noiembrie, în jurul orei 04:38. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin au fost alertați printr-un apel la 112, efectuat chiar de femeia agresată.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, conflictul ar fi izbucnit spontan în locuința familiei, iar bărbatul și-ar fi atacat soția și fiul vitreg cu un cuțit.

În această dimineață, ora 04.38, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a fost sesizat prin apel 112 de o femeie din orașul Oțelu Roșu că, în urma unui conflict spontan în locuință, soțul i-a atacat cu un cuțit pe ea și pe fiul vitreg de 21 de ani. În urma agresiunii, tânărul de 21 de ani a decedat, iar femeia de 48 de ani a fost preluată de echipajul medical al Serviciului de Ambulanță și a fost transportată la spital,

a transmis Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Caraș-Severin.

Agresorul se află în custodia Poliției. Ce măsuri urmează?

Bărbatul de 40 de ani a fost preluat de polițiști și, în prezent, se află în custodia acestora. În cazul său urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun, spun polițiștii.

Până în prezent nu au mai fost alte sesizări în legătură cu persoanele implicate

a precizat Poliţia.

Cercetările sunt desfășurate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele atacului.

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