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O turistă de 39 de ani, grav rănită într-un accident cu ATV-ul în Munții Baiului. Ce leziuni a suferit

Accident ATV/ Facebook Salvamont Prahova

Accident ATV/ Facebook Salvamont Prahova

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 19:50

O turistă în vârstă de 39 de ani, din București, a fost grav rănită într-un accident cu ATV-ul produs duminică după-amiază, 8 noiembrie, în Munții Baiului, județul Prahova. Femeia, care era pasageră în ATV, a suferit mai multe traumatisme, printre care o posibilă fractură de bazin, un traumatism la picior și amputarea degetului mare de la o mână. Pentru moment, nu se cunosc cauzele producerii accidentului.

Potrivit reprezentanților Salvamont Prahova, accidentul s-a produs duminică după-amiază, 8 noiembrie, în Munții Baiului, în timp ce femeia se afla ca pasageră pe un ATV.

În urma impactului, aceasta a suferit leziuni grave, existând suspiciunea unei fracturi de bazin. De asemenea, victima a prezentat un traumatism la nivelul unui picior și o amputare a degetului mare de la una dintre mâini.

Persoana care conducea ATV-ul a scăpat fără răni grave, au mai precizat salvamontiștii prahoveni.

O turista în vârstă de 39 ani, din București, pasagera pe ATV, a suferit traumatisme grave (suspiciune fractură de bazin, traumatism membru inferior, amputare deget mare membru superior). Conducătorul ATV-ului a scăpat fără răni grave,

a transmis duminică, 8 noiembrie, Salvamont Prahova, într-o postare pe Facebook.

Salvamontiștii au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical, iar ulterior femeia a fost predată unui echipaj SMURD, care a transportat-o la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc cauzele producerii accidentului. Cel mai probabil acestea vor fi investigate de polițiști.

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