O turistă de 39 de ani, grav rănită într-un accident cu ATV-ul în Munții Baiului. Ce leziuni a suferit

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 19:50

O turistă în vârstă de 39 de ani, din București, a fost grav rănită într-un accident cu ATV-ul produs duminică după-amiază, 8 noiembrie, în Munții Baiului, județul Prahova. Femeia, care era pasageră în ATV, a suferit mai multe traumatisme, printre care o posibilă fractură de bazin, un traumatism la picior și amputarea degetului mare de la o mână. Pentru moment, nu se cunosc cauzele producerii accidentului.

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