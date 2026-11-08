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Social· 1 min citire
O turistă de 39 de ani, grav rănită într-un accident cu ATV-ul în Munții Baiului. Ce leziuni a suferit
Accident ATV/ Facebook Salvamont Prahova
O turistă în vârstă de 39 de ani, din București, a fost grav rănită într-un accident cu ATV-ul produs duminică după-amiază, 8 noiembrie, în Munții Baiului, județul Prahova. Femeia, care era pasageră în ATV, a suferit mai multe traumatisme, printre care o posibilă fractură de bazin, un traumatism la picior și amputarea degetului mare de la o mână. Pentru moment, nu se cunosc cauzele producerii accidentului.
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