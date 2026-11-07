Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Incendiu devastator la un depozit din Caransebeș! Sute de anvelope, o mașină și un ATV, mistuite de flăcări – VIDEO

Incendiu Caransebeș/ Captură video Facebook Oficiuldestiri.ro

Incendiu Caransebeș/ Captură video Facebook Oficiuldestiri.ro

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDana Bărăgan
Publicat7 nov. 2026, 22:14
Actualizat7 nov. 2026, 22:15

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seară, 7 noiembrie, la un depozit de anvelope din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Semenic” Caraș-Severin, flăcările au cuprins întreaga clădire, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. În urma incendiului au ars 700 de anvelope, un autoturism și un ATV. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Semenic” Caraș-Severin, pompierii au fost alertați, sâmbătă seară, 7 noiembrie, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un depozit de anvelope din Caransebeș.

Pentru stingerea focului au intervenit pompierii din cadrul Departamentului de Pompieri Caransebeș, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență „Oțelu Roșu”.

Câte autospeciale au intervenit?

La intervenție au fost mobilizate 14 autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul întregului amplasament, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

Din primele informații, au ars 700 de anvelope, un autoturism și un ATV,

a transmis ISU „Semenic” Caraș-Severin.

În urma incendiului puternic izbucnit la depozitul din Caransebeș nu s-au înregistrat victime. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe