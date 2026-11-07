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Social· 1 min citire
Realitatea PLUS, premiată la Diamond Gala, evenimentul de referință al Olteniei
Publicat7 nov. 2026, 15:55
Actualizat7 nov. 2026, 15:57
SursăRealitatea PLUS
Postul de televiziune Realitatea PLUS a fost premiat în cadrul evenimentului Diamond Gala, o gală emblematică a Olteniei, ajunsă la cea de-a IV-a ediție. Evenimentul a fost dedicat excelenței, eleganței și valorilor care definesc societatea contemporană. Nume mari din lumea sportului, modei, muzicii și sănătății au urcat pe scenă și au ținut discursuri impresionante.
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