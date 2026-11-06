Nicușor Dan, apariție neașteptată la un meci de rugby. Ce a făcut înainte de fluierul de start

Președintele României a mers la Stadionul Arcul de Triumf pentru partida România – Tonga. Înaintea fluierului de start, a vizitat vestiarele ambelor echipe, apoi a urmărit confruntarea din tribune.
Președintele Nicușor Dan a fost prezent joi seară, 6 noiembrie, la partida de rugby dintre România și Tonga, disputată pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. Înainte de începerea confruntării, șeful statului a mers în vestiarele celor două echipe, a stat de vorbă cu sportivii și le-a transmis încurajări. Ulterior, a ocupat un loc în tribuna I, de unde a urmărit meciul din Cupa Națiunilor.
Nicușor Dan, în vestiarul rugbyștilor înainte de fluierul de start
Vizita președintelui a avut loc înainte ca echipele să intre pe teren. Nicușor Dan s-a întâlnit cu jucătorii pregătiți de antrenorul David Gérard și le-a urat succes în confruntarea cu reprezentativa din Tonga. Șeful statului a trecut și prin vestiarul adversarilor, unde a stat de vorbă cu sportivii.
Prezența sa la stadion a fost anunțată de Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției.
După întâlnirile cu jucătorii, președintele s-a îndreptat spre tribuna I a Stadionului Arcul de Triumf, unde a urmărit partida în calitate de spectator.
România – Tonga, primul meci din seria confruntărilor din noiembrie
Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” a evidențiat și importanța evenimentului pentru rugbyul internațional, stadionul din București găzduind o nouă confruntare din cadrul Cupei Națiunilor.
„Arcul de Triumf, din nou în centrul rugbyului internațional!
Președintele României, Nicușor Dan, este prezent în tribuna I a Stadionului Arcul de Triumf, în calitate de spectator, la partida România – Tonga.
Înainte de începerea meciului, șeful statului a vizitat ambele vestiare, unde a stat de vorbă cu jucătorii și le-a urat succes.
CSN Arcul de Triumf găzduiește o nouă întâlnire importantă a rugbyului internațional, într-o seară în care sportul aduce împreună jucători, suporteri și oameni care susțin performanța.
Arcul de Triumf – locul în care sportul se joacă, se trăiește și aduce oamenii împreună!”, a scris Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” pe pagina de Facebook.
Partida România – Tonga, programată pe 6 noiembrie, de la ora 18:30, deschide seria celor trei meciuri pe care naționala țării noastre le dispută în această lună pe teren propriu, în cadrul Nations Cup.
Lotul României pentru partida cu Tonga
Primul XV aliniat de selecționerul David Gérard a fost alcătuit din Iulian Hartig, Tudor Butnariu, Cosmin Manole, Logan Weidner, Adrian Moțoc, Cristi Boboc, desemnat căpitan, Keanan Murray, Etienne Terblanche, Alin Conache, Daniel Plai, Iliesa Tiqe, Taylor Gontineac, Nicolas Onuțu, Tevita Manumua și Marius Simionescu.
Pe banca de rezerve au fost repartizați Adrian Țală, Alexandru Savin, Jean-Pierre Smith, Ștefan Iancu, Adrian Mitu, Gabriel Rupanu, Ștefan Cojocariu și Atila Septar.
După întâlnirea cu Tonga, România va mai juca două partide pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Următoarele adversare ale tricolorilor sunt selecționatele Statelor Unite ale Americii, pe 14 noiembrie, și Canadei, pe 20 noiembrie. Ambele confruntări sunt programate tot de la ora 18:30, iar biletele sunt disponibile online.