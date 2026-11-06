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ExclusivSocial· 2 min citire
Oamenii amărâți bat din nou la poarta lui Viorel Pașca. Apel către Ministerul Muncii: ”Bătrânii nu au unde să doarmă”
Publicat6 nov. 2026, 18:03
Actualizat6 nov. 2026, 18:04
SursăRealitatea PLUS
Viorel Pașca spune că oamenii fără adăpost continuă să vină la Dumbrava, deși a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților și al Ministerului Muncii. Într-o intervenție la Culisele Statului Paralel, acesta a povestit ce s-a întâmplat după ce doi bărbați rămași fără locuință au ajuns la poarta sa.
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