Oamenii amărâți bat din nou la poarta lui Viorel Pașca. Apel către Ministerul Muncii: ”Bătrânii nu au unde să doarmă”

Publicat 6 nov. 2026, 18:03 Actualizat 6 nov. 2026, 18:04 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Pașca spune că oamenii fără adăpost continuă să vină la Dumbrava, deși a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților și al Ministerului Muncii. Într-o intervenție la Culisele Statului Paralel, acesta a povestit ce s-a întâmplat după ce doi bărbați rămași fără locuință au ajuns la poarta sa.

Distribuie articolul