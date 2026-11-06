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Oamenii amărâți bat din nou la poarta lui Viorel Pașca. Apel către Ministerul Muncii: ”Bătrânii nu au unde să doarmă”

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat6 nov. 2026, 18:03
Actualizat6 nov. 2026, 18:04
SursăRealitatea PLUS

Viorel Pașca spune că oamenii fără adăpost continuă să vină la Dumbrava, deși a cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților și al Ministerului Muncii. Într-o intervenție la Culisele Statului Paralel, acesta a povestit ce s-a întâmplat după ce doi bărbați rămași fără locuință au ajuns la poarta sa.

Oamenii rămași fără locuință continuă să ajungă la Dumbrava, la Viorel Pașca, în speranța că vor găsi un adăpost și ceva de mâncare. Printre cei care i-au cerut recent ajutorul se află și un bărbat în vârstă de 85 de ani, venit tocmai din Suceava, care nu mai are unde să locuiască.

Într-o intervenție în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, Viorel Pașca a povestit că a solicitat în repetate rânduri sprijinul autorităților, inclusiv al Ministerului Muncii, însă nu a primit o rezolvare pentru situația cu care se confruntă. Pașca spune că primește zilnic apeluri de la persoane care dorm pe străzi, dar nu mai dorește să fie acuzat că racolează oameni sau că obține câștiguri de pe urma lor.

Viorel Pașca spune că a cerut ajutorul Ministerului Muncii

Întrebată dacă a primit vreun răspuns din partea instituțiilor cărora li s-a adresat, Anca Alexandrescu a primit din partea lui Viorel Pașca relatarea unor situații recente, care l-au pus în fața unei decizii dificile: să primească sau nu oameni rămași fără adăpost.

Am scris si eu domnului ministru in fiecare zi, azi am scris de două ori. M-am trezit cu un om la poartă, un om de 85 de ani, venit tocmai din Suceava, spunând că nu are casă. Cel din imagine a venit acuma noaptea la 7 seara. Dar celălalt de 85 de ani a venit după masp. Ce sa fac cu el, la poartă la mine spunând că nu are casă, nu are unde locui, am sunat și eu ca tot omul la poliție. Și am spus poliției că mi venit un om la poartă.

A venit poliția a spus că e în regula, noi nu putem să hotărâm în locul lui, nu putem să decidem să plece sau să stea, depinde de decizia omului. Am scris o scrisoare apoi la instituțiile din Bihor și una la domnul ministru să rezolve cumva problema. Seara a venit un altul și nu am vrut să îl primesc în casă dar era foarte frig afară. L-am intrebat unde a dormit, a spus că ultima lună jumate a dormit pe stradă că și-a pierdut casa.

Ca să nu moară de frig l-am primit și pe el, și am sunat poliția să vină să ia masuri. Poliția a zis că nu mai vine pentru că dacă nu există nicio plângere din partea nimănui nu are ce să facă aici.

a declarat Viorel Pașca

„Nu mai vreau să fiu acuzat că eu racolez oameni”

Viorel Pașca a explicat că nu mai dorește să primească persoane fără adăpost la Dumbrava, în condițiile în care a fost acuzat că ar racola oameni și că s-ar îmbogăți de pe urma acestora. Acesta le-a cerut din nou autorităților să găsească soluții prin intermediul centrelor deținute de stat.

Nu mai vreau să fiu acuzat că eu racolez oameni, că le iau nu știu ce, că mă îmbogățesc, toate aberațiile acelea, așa că îi rog încă odata pe toți factorii decidenți să nu mai ajungă la Dumbrava ci la centrele licențiate pe care le detine statul roman.

Trei sunt acum dar mă sună în fiecare zi mulți, dar nu îi mai iau. Dar dacă mă trezesc cu ei la poartă, eu ce să fac? În fiecare zi primim două sau trei telefoane din toată țara să primim oamenii care dorm pe străzi

a mai spus Viorel Pașca

Ce se întâmplă cu dosarul DIICOT „Azilele Groazei”

În aceeași intervenție, Viorel Pașca a oferit și informații despre stadiul dosarului deschis de DIICOT, în care a ajuns în atenția procurorilor. Acesta a precizat că, în prezent, sunt audiate persoanele care au trecut prin Dumbrava și care se află acum în diferite centre.

Deocamdata sunt audiati cei care au fost la Dumbrava și sunt în diferite centre, si cam atât. Trebuie sa se termine audierile

a mai spus Viorel Pașca
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