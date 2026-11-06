Polițiști de frontieră, mită pentru transporturi ilegale de porci. Câți bani ar fi primit

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 6 nov. 2026, 10:25

Patru agenți de poliție de frontieră de la Nădlac sunt cercetați pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani pentru a permite intrarea în România a unor transporturi de porci din Ungaria, fără documentele legale. Sumele ar fi fost cuprinse între 500 și 1.000 de lei, potrivit anchetatorilor. Faptele investigate s-ar fi petrecut între 2025 și 2026.

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