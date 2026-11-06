Polițiști de frontieră, mită pentru transporturi ilegale de porci. Câți bani ar fi primit

Patru agenți de poliție de frontieră de la Nădlac sunt cercetați pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani pentru a permite intrarea în România a unor transporturi de porci din Ungaria, fără documentele legale. Sumele ar fi fost cuprinse între 500 și 1.000 de lei, potrivit anchetatorilor. Faptele investigate s-ar fi petrecut între 2025 și 2026.
Câtă mită ar fi primit polițiștii de frontieră
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, primul episod ar fi avut loc pe 27 mai 2025, în zona fostului punct de trecere a frontierei (PTF) Nădlac II. Doi agenți ar fi primit 1.000 de lei de la un colaborator al anchetatorilor, care se deplasa înaintea unui transport de porci provenit din Ungaria.
Al doilea caz ar fi fost înregistrat pe 8 decembrie 2025. Doi polițiști ar fi primit 500 de lei pentru a permite intrarea în țară a unui transport similar. Banii ar fi fost înmânați în spatele autospecialei de poliție.
Cel mai recent episod descris de procurori datează din 12 martie 2026, în zona fostului PTF Nădlac I. Un agent ar fi pretins 200 de euro de la un colaborator al anchetatorilor, acceptând ulterior 800 de lei. În schimb, polițistul nu ar fi aplicat sancțiuni și nu ar fi dispus confiscarea animalelor care urmau să fie transportate în România.
Porcii ar fi intrat în țară fără documente
Transporturile vizate nu ar fi avut documentele obligatorii pentru introducerea animalelor pe teritoriul României. Anchetatorii menționează lipsa documentelor de transport CMR, a avizelor sanitar-veterinare și a actelor care să ateste proveniența porcilor.
În schimbul banilor, agenții ar fi permis trecerea transporturilor fără să aplice sancțiuni contravenționale și fără să dispună confiscarea animalelor.
Cinci percheziții în Arad și Timiș
Joi, 5 noiembrie 2026, ofițerii Direcției Generale Anticorupție au făcut cinci percheziții domiciliare în județele Arad și Timiș. Acțiunile au avut loc în cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.
Procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de cei patru agenți de la Sectorul Poliției de Frontieră Nădlac, pentru presupuse fapte de luare de mită. Potrivit relatărilor din presă, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.
Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.