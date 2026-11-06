Doi elevi minori, reținuți după un incident violent la o școală din Cluj: ce spune Poliția

Cei doi băieţi minori, de 14 şi respectiv 15 ani, care au agresat un coleg de 13 ani la o şcoală din comuna Cătina, judeţul Cluj, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, potrivit anunțului făcut vineri dimineață, 6 noiembrie, de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj.
În urmă cu o zi, cei doi băieţi au fost supuși unei expertize psihiatrice la o clinică de specialitate din municipiul Cluj-Napoca.
Potrivit poliţiştilor, marţi, 3 noiembrie, pe fondul unor discuţii contradictorii purtate în timp ce se deplasau către unitatea de învăţământ, între doi minori, cu vârstele de 13 şi 15 ani, ar fi izbucnit un conflict.
În cauză a fost deschis dosar penal.
Cum ar fi ajuns cuțitul în sala de clasă
Conform informațiilor prezentate de un părinte pentru site-ul local Știri de Cluj, cuțitul ar fi fost cumpărat dintr-un magazin de către unul dintre elevi și adus ulterior la școală. Învățătoarea ar fi observat cuțitul și l-ar fi pus într-un dulap din sala de clasă.
Părintele susține că, la un moment dat, un alt copil ar fi luat obiectul din locul în care fusese depozitat și l-ar fi folosit pentru a-și răni colegul.
Potrivit acestei versiuni, trei elevi ar fi avut legătură cu incidentul: copilul care ar fi adus cuțitul, cel care l-ar fi luat din dulap și băiatul care a fost rănit. Deocamdată, această succesiune a evenimentelor nu a fost confirmată oficial de conducerea școlii.