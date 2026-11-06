Doi elevi minori, reținuți după un incident violent la o școală din Cluj: ce spune Poliția

Publicat 6 nov. 2026, 10:27 Actualizat 6 nov. 2026, 10:29

Cei doi băieţi minori, de 14 şi respectiv 15 ani, care au agresat un coleg de 13 ani la o şcoală din comuna Cătina, judeţul Cluj, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, potrivit anunțului făcut vineri dimineață, 6 noiembrie, de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj.

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