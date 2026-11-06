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Justitie· 2 min citire

Doi elevi minori, reținuți după un incident violent la o școală din Cluj: ce spune Poliția

Poliția Română/ Foto: Facebook

Poliția Română/ Foto: Facebook

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Scris deDana Bărăgan
Publicat6 nov. 2026, 10:27
Actualizat6 nov. 2026, 10:29

Cei doi băieţi minori, de 14 şi respectiv 15 ani, care au agresat un coleg de 13 ani la o şcoală din comuna Cătina, judeţul Cluj, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, potrivit anunțului făcut vineri dimineață, 6 noiembrie, de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj.

La data de 5 noiembrie a.c., în baza probatoriului administrat, poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Poliţie Gherla au dispus reţinerea pentru 24 de ore, faţă de cei doi minori, cu vârste de 14, respectiv 15 ani. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi a dispunerii măsurilor legale care se impun,

au transmis polițiștii clujeni.

În urmă cu o zi, cei doi băieţi au fost supuși unei expertize psihiatrice la o clinică de specialitate din municipiul Cluj-Napoca.

Potrivit poliţiştilor, marţi, 3 noiembrie, pe fondul unor discuţii contradictorii purtate în timp ce se deplasau către unitatea de învăţământ, între doi minori, cu vârstele de 13 şi 15 ani, ar fi izbucnit un conflict.

Ulterior, după sosirea acestora la unitatea de învăţământ, în jurul orei 07:30, minorul de 15 ani, cu sprijinul unui alt minor, de 14 ani, i-ar fi provocat celui de 13 ani o leziune la nivelul braţului stâng, folosind un obiect tăietor-înţepător,

au declarat poliţiştii clujeni.

În cauză a fost deschis dosar penal.

Cum ar fi ajuns cuțitul în sala de clasă

Conform informațiilor prezentate de un părinte pentru site-ul local Știri de Cluj, cuțitul ar fi fost cumpărat dintr-un magazin de către unul dintre elevi și adus ulterior la școală. Învățătoarea ar fi observat cuțitul și l-ar fi pus într-un dulap din sala de clasă.

Părintele susține că, la un moment dat, un alt copil ar fi luat obiectul din locul în care fusese depozitat și l-ar fi folosit pentru a-și răni colegul.

Un copil ar fi cumpărat un cuțit de la magazin și l-ar fi adus la școală. Învățătoarea l-ar fi văzut și l-ar fi pus într-un dulap. După aceea, un alt copil ar fi luat cuțitul din dulap și și-ar fi înjunghiat colegul, care îi este și verișor,

a relatat părintele pentru publicația menționată.

Potrivit acestei versiuni, trei elevi ar fi avut legătură cu incidentul: copilul care ar fi adus cuțitul, cel care l-ar fi luat din dulap și băiatul care a fost rănit. Deocamdată, această succesiune a evenimentelor nu a fost confirmată oficial de conducerea școlii.

Cazul nu este însă singular. În prezent, un băiat de 13 ani este cercetat pentru că s-a dus la şcoală cu un baston telescopic, fapt ce a produs panică în rândul colegilor săi. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

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