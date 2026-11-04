Țeapă cu vacanțe în România și în străinătate! 18 turiști, păgubiți cu peste 165.000 de lei

O vacanță plătită în avans s-a transformat într-o pierdere financiară pentru 18 persoane care au apelat la serviciile unei agenții de turism din București. Administratoarea firmei, o femeie în vârstă de 44 de ani, este suspectată că ar fi încasat bani pentru sejururi în stațiuni din România și din străinătate, fără ca turiștii să beneficieze de rezervările promise. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 165.140 de lei.
Polițiștii au efectuat miercuri, 4 noiembrie, două percheziții domiciliare în Capitală, în cadrul unui dosar penal de înșelăciune. Femeia bănuită de comiterea faptelor a fost identificată și dusă la sediul poliției pentru audieri.
Cum ar fi fost păcăliți cei 18 turiști care au plătit vacanțele
Potrivit anchetatorilor, presupusa activitate infracțională s-ar fi desfășurat în intervalul 16 decembrie 2024 – 1 iulie 2026. Femeia, în calitate de administrator al unei societăți care intermedia servicii turistice, ar fi folosit documente precum vouchere, contracte pentru pachete de călătorie, facturi, chitanțe și dovezi de plată pentru a le crea clienților impresia că rezervările erau efectuate în mod corespunzător.
Astfel, 18 persoane ar fi fost convinse să achite diferite sume de bani, fie ca avans, fie pentru plata integrală a unor sejururi în destinații turistice din țară și din străinătate.
După încasarea banilor, turiștii ar fi descoperit că vacanțele promise nu mai puteau fi onorate. În unele situații, rezervările ar fi fost anulate ulterior, sub diferite pretexte. În alte cazuri, oamenii au aflat abia când au ajuns la unitățile de cazare că nu exista nicio rezervare pe numele lor.
Agenția ar fi încasat banii, dar turiștii nu aveau cazările rezervate
Conform informațiilor din anchetă, sumele plătite de clienți ar fi ajuns în conturile bancare ale societății comerciale și în cele ale administratoarei.
În momentul în care turiștii încercau să afle de ce nu mai puteau beneficia de cazare, reprezentanții unităților hoteliere le-ar fi comunicat că rezervările fuseseră anulate deoarece nu fusese achitată întreaga valoare a sejurului.
Ulterior, când clienții contactau agenția pentru explicații, li s-ar fi transmis că tranzacția nu fusese finalizată. În ciuda problemelor apărute, firma ar fi refuzat să le restituie oamenilor sumele deja achitate.
Printre destinațiile pentru care ar fi fost comercializate pachete turistice se numără România, Bulgaria, Grecia și Turcia, dar și alte țări.
Licența agenției de turism ar fi fost retrasă din septembrie 2025
Un detaliu important al anchetei este că societatea care intermedia serviciile turistice ar fi avut licența de funcționare retrasă încă din septembrie 2025.
Cu toate acestea, potrivit suspiciunilor formulate de polițiști, femeia ar fi continuat să încaseze bani de la persoane interesate să cumpere pachete de vacanță, folosind documente care le-ar fi oferit acestora aparența unor rezervări valide.
Prejudiciul calculat până în prezent este de aproximativ 165.140 de lei, iar anchetatorii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele.
Percheziții în București. Patroana agenției, dusă la audieri
Pentru strângerea probelor, polițiștii din cadrul Sectorului 4 au pus în aplicare, miercuri, 4 noiembrie, două mandate de percheziție domiciliară la adrese din București.
Femeia în vârstă de 44 de ani, bănuită de înșelăciune, a fost depistată și condusă la sediul structurii de poliție pentru audieri. În funcție de rezultatele cercetărilor, urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.
Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Cercetările vizează infracțiunea de înșelăciune.