Țeapă cu vacanțe în România și în străinătate! 18 turiști, păgubiți cu peste 165.000 de lei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 nov. 2026, 21:02

O vacanță plătită în avans s-a transformat într-o pierdere financiară pentru 18 persoane care au apelat la serviciile unei agenții de turism din București. Administratoarea firmei, o femeie în vârstă de 44 de ani, este suspectată că ar fi încasat bani pentru sejururi în stațiuni din România și din străinătate, fără ca turiștii să beneficieze de rezervările promise. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 165.140 de lei.

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