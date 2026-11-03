Operațiunea „Jupiter 6”: 304 percheziții în București și în mai multe județe. Prejudiciil uriașe

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 09:43

Procurorii și polițiștii desfășoară marți, 3 noiembrie 2026, o amplă acțiune în cadrul Operațiunii „Jupiter 6”. În cea de-a doua zi a operațiunii sunt puse în executare 304 mandate de percheziție domiciliară, în București și în mai multe județe din țară. Acțiunile vizează numeroase tipuri de infracțiuni, de la evaziune fiscală și contrabandă până la fapte de corupție, furt de arbori și trafic de substanțe toxice.

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