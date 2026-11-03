Operațiunea „Jupiter 6”: 304 percheziții în București și în mai multe județe. Prejudiciil uriașe

Procurorii și polițiștii desfășoară marți, 3 noiembrie 2026, o amplă acțiune în cadrul Operațiunii „Jupiter 6”. În cea de-a doua zi a operațiunii sunt puse în executare 304 mandate de percheziție domiciliară, în București și în mai multe județe din țară. Acțiunile vizează numeroase tipuri de infracțiuni, de la evaziune fiscală și contrabandă până la fapte de corupție, furt de arbori și trafic de substanțe toxice.
Potrivit comunicatului transmis de Parchetul de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, operațiunea cuprinde 67 de acțiuni operative, desfășurate sub coordonarea Parchetului General și al Inspectoratului General al Poliției Române.
304 mandate de percheziție, puse în executare în toată țara
Perchezițiile au loc în municipiul București și în mai multe județe, în cadrul unor dosare care vizează o gamă largă de activități infracționale. În paralel, anchetatorii pun în executare și mandate de aducere, iar persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri.
Investigațiile privesc atât infracțiuni economice, cât și fapte care afectează patrimoniul, siguranța persoanelor și mediului. Printre acestea se numără evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, furtul calificat, cămătăria și șantajul.
Lista faptelor cercetate include și tâlhăria, falsul și uzul de fals, contrafacerea, abuzul în serviciu, faptele de corupție, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și traficul de substanțe toxice.
Anchetele vizează, totodată, braconajul, tăierea ilegală și furtul de arbori, infracțiunile la regimul silvic, tulburarea ordinii și liniștii publice și încălcarea regimului deșeurilor.
Prejudicii de peste 46 de milioane de lei și aproape 290.000 de dolari
Una dintre aspectele importante ale Operațiunii „Jupiter 6” este valoarea pagubelor identificate până în acest moment. Potrivit Parchetului General, prejudiciile cuantificate în dosarele vizate depășesc 46.972.256 de lei și 289.417,50 de dolari.
Sumele nu sunt definitive. Anchetatorii precizează că, pe parcursul investigațiilor, urmează să fie stabilite și alte prejudicii.
Un obiectiv al operațiunii este identificarea bunurilor și valorilor obținute prin comiterea infracțiunilor. Acestea pot fi indisponibilizate, iar procurorii pot dispune măsuri asigurătorii pentru a facilita recuperarea prejudiciilor și repararea pagubelor produse.
Ce urmăresc anchetatorii prin Operațiunea „Jupiter 6”
Acțiunile desfășurate în cea de-a doua zii a operațiunii urmăresc documentarea activităților infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și strângerea probelor necesare în dosarele instrumentate.
Potrivit comunicatului, autoritățile urmăresc și destructurarea mecanismelor prin care sunt comise infracțiunile, precum și recuperarea produsului infracțional.
Operațiunea „Jupiter” este o acțiune coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Poliția Română, care reunește intervenții în mai multe cauze penale.
Parchetul General subliniază că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu prevăzut de Codul de procedură penală, prin care sunt descoperite și strânse probe. Instituția amintește că desfășurarea unei percheziții nu înlătură, în nicio situație, prezumția de nevinovăție a persoanelor vizate.