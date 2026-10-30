Ultima zi pentru Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. Ce lasă în urmă după șapte ani

Publicat 30 oct. 2026, 14:19 Actualizat 30 oct. 2026, 14:20 Sursă Realitatea PLUS

Laura Codruța Kovesi își încheie astăzi, 30 octombrie, activitatea la conducerea Parchetului European, după șapte ani în care s-a aflat în fruntea instituției. Fosta șefă a DNA pleacă din funcție lăsând în urmă mii de anchete, prejudicii estimate la peste 67 de miliarde de euro și dosare controversate, printre care investigația privind achiziția vaccinurilor Pfizer, în care este vizat și rolul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Kovesi nu a anunțat deocamdată ce va face după încheierea mandatului, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul