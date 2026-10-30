Ultima zi pentru Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. Ce lasă în urmă după șapte ani

Laura Codruța Kovesi își încheie astăzi, 30 octombrie, activitatea la conducerea Parchetului European, după șapte ani în care s-a aflat în fruntea instituției. Fosta șefă a DNA pleacă din funcție lăsând în urmă mii de anchete, prejudicii estimate la peste 67 de miliarde de euro și dosare controversate, printre care investigația privind achiziția vaccinurilor Pfizer, în care este vizat și rolul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Kovesi nu a anunțat deocamdată ce va face după încheierea mandatului, conform Realitatea PLUS.
Este ultima zi de activitate a Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european, pe care o ocupă din octombrie 2019. Mandatul său de șapte ani expiră oficial sâmbătă, 31 octombrie, iar de la 1 noiembrie conducerea instituției va fi preluată de procurorul german Andrés Ritter, actualul său adjunct. Kovesi a fost prima persoană numită la conducerea Parchetului European, instituție care și-a început activitatea efectivă în iunie 2021.
Laura Codruța Kovesi pleacă după șapte ani. Bilanțul mandatului de la Parchetul European
La finalul mandatului, Parchetul European are în lucru mii de dosare privind fraude cu fonduri europene, corupție și infracțiuni financiare. Potrivit raportului oficial pentru anul 2025, instituția coordonată de Kovesi avea 3.602 anchete active, cu prejudicii totale estimate la 67,27 miliarde de euro. Cea mai mare parte a sumelor, peste 45 de miliarde de euro, este asociată fraudelor în materie de TVA și taxe vamale.
Deși instituția a fost evaluată pozitiv de Comisia Europeană, Kovesi pleacă avertizând că activitatea procurorilor este afectată de finanțarea insuficientă, blocajele birocratice și presiunile politice. În ultimele sale interviuri, aceasta a susținut că independența justiției este pusă la încercare mai ales atunci când anchetele vizează persoane influente.
Dosarul Pfizer rămâne în urmă. Ursula von der Leyen, în centrul controverselor
Una dintre cele mai sensibile investigații instrumentate de Parchetul European în mandatul Laurei Codruța Kovesi este dosarul privind achiziția vaccinurilor Pfizer împotriva COVID-19. Ancheta vizează presupuse nereguli legate de negocierile dintre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al companiei Pfizer, Albert Bourla.
Procurorii investighează posibile fapte de corupție, conflicte de interese și distrugerea unor mesaje SMS care ar fi fost schimbate în timpul negocierilor. Dosarul a fost preluat în 2024 de la autoritățile belgiene și a devenit una dintre cele mai controversate investigații aflate în atenția instituției. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Ursula von der Leyen nu ar fi dat până acum o declarație în persoană în fața procurorilor europeni. Întrebată despre această anchetă și despre dificultățile întâmpinate în dosarele care vizează oficiali de rang înalt, Kovesi a refuzat să comenteze cazul concret.
Ce va face Laura Codruța Kovesi după ultima zi la Parchetul European
Plecarea Laurei Codruța Kovesi de la conducerea Parchetului European a alimentat speculațiile privind o posibilă revenire în viața publică din România. Numele său a fost vehiculat pentru mai multe funcții importante, inclusiv o eventuală candidatură la Președinție, conducerea Serviciului Român de Informații sau Ministerul Justiției. Într-un interviu acordat în luna mai, Kovesi a respins scenariile privind o eventuală implicare politică, susținând că nu are contacte sau negocieri cu partidele. Aceasta a precizat că exclude ocuparea unei funcții care ar depinde de participarea într-o formațiune politică, dar nu a oferit un răspuns concret privind următoarea etapă a carierei sale.
La finalul celor șapte ani, fosta șefă a DNA părăsește instituția pe care a condus-o încă de la început, fără să anunțe o nouă funcție. De la 1 noiembrie, procurorul german Andrés Ritter va prelua conducerea Parchetului European pentru un mandat de șapte ani, urmând să gestioneze atât anchetele aflate în desfășurare, cât și problemele de funcționare semnalate de Kovesi.