Steatoza hepatică. Dr. George Marinescu explică ce poate arăta ecografia și care sunt limitele investigației

Steatoza hepatică, cunoscută și sub denumirea de „ficat gras”, este o constatare care poate apărea în urma unei ecografii abdominale efectuate inclusiv pentru alte motive medicale. Identificarea acesteia nu stabilește însă, de una singură, gradul de afectare a ficatului și nici prezența unor eventuale complicații. General de brigadă (rtr) Dr. George Marinescu, medic primar Medicină Nucleară și specialist în Radiologie și Imagistică Medicală, explică ce poate evidenția ecografia, care sunt limitele investigației și de ce rezultatul trebuie interpretat în corelație cu analizele și istoricul medical al pacientului.
Ce înseamnă ficatul gras
Steatoza, inflamația și fibroza sunt noțiuni diferite. Prima se referă la grăsimea acumulată în ficat. Inflamația presupune un alt tip de afectare a țesutului, iar fibroza înseamnă formarea de țesut cicatricial. Ele se pot asocia, dar prezența steatozei nu permite presupunerea automată a celorlalte două.
În documentele medicale actuale apare și abrevierea MASLD, pentru boala hepatică steatotică asociată disfuncției metabolice. Încadrarea în această categorie presupune evaluarea criteriilor medicale relevante. Un rezultat ecografic care menționează grăsime în ficat nu stabilește, prin el însuși, cauza acestei acumulări.
Absența simptomelor nu lămurește situația. Boala poate evolua fără manifestări evidente, iar constatarea poate fi întâmplătoare. Tocmai de aceea, discutarea rezultatului este utilă chiar dacă examinarea nu a fost cerută pentru o suspiciune hepatică.
Ce urmărește medicul la ecografie
Ecografia convențională folosește ultrasunete pentru a forma imagini ale organelor. În cazul ficatului, medicul urmărește aspectul țesutului, dimensiunile și vizibilitatea structurilor din interior. Un aspect mai „luminos” al ficatului, analizat în contextul întregii examinări, poate orienta spre steatoză.
Acea luminozitate nu se citește ca o fotografie obișnuită. Contează aparatul, reglajele, condițiile examinării și felul în care se propagă ultrasunetele prin țesuturi. Interpretarea aparține medicului care examinează, nu unei comparații făcute acasă între două capturi de ecran.
Metoda are limite în identificarea unor cantități mici de grăsime. Prin urmare, un aspect fără modificări evidente la ecografia convențională nu exclude toate formele de steatoză. Nici o descriere ecografică a unei steatoze mai accentuate nu echivalează automat cu stabilirea unui stadiu de fibroză.
Steatoza hepatică la ecografie și limitele imaginii
Ecografia obișnuită nu separă cu certitudine simpla acumulare de grăsime de steatohepatită, forma care asociază inflamație și afectare a celulelor hepatice. De asemenea, nu este suficientă pentru a stadializa fibroza. Unele schimbări structurale pot orienta evaluarea, dar nu justifică o concluzie completă despre severitate.
Această limită contează practic. Două persoane cu o formulare asemănătoare în raport pot avea nevoie de evaluări diferite. Recomandările depind de ansamblul datelor medicale, nu de un singur adjectiv din descrierea ecografică.
Există investigații care răspund unor întrebări suplimentare. Elastografia poate furniza informații despre rigiditatea țesutului, în condițiile potrivite. Alte metode sau, în situații selectate, biopsia pot fi luate în calcul de specialist. Ele nu formează o listă obligatorie pentru orice persoană cu steatoză.
De ce contează analizele și istoricul medical
Evaluarea poate include discuții despre diabet, greutate, valorile grăsimilor din sânge, consumul de alcool, medicamente și alte cauze posibile de afectare hepatică. Aceste informații ajută la înțelegerea contextului în care a apărut constatarea imagistică.
Analizele hepatice aduc o altă parte a informației. Valorile lor nu trebuie transformate într-un verdict izolat, după cum nici ecografia nu poate înlocui analizele. Medicul poate folosi teste și scoruri neinvazive, calculate din date clinice și de laborator, pentru a aprecia dacă este necesară o evaluare mai aprofundată a fibrozei.
Ghidurile europene recomandă ca steatoza descoperită întâmplător să conducă la evaluarea cauzei și a riscului de fibroză avansată. Aceasta nu înseamnă că orice constatare este gravă, ci că este nevoie de o interpretare care să diferențieze situațiile și să orienteze îngrijirea.
Cum se pregătește examinarea
Instrucțiunile se primesc de la centrul unde are loc ecografia. Pentru unele examinări abdominale se recomandă o pauză alimentară, dar durata și adaptările necesare se stabilesc în funcție de investigație și de situația persoanei. Tratamentul nu se modifică din proprie inițiativă pentru a obține o imagine „mai bună”.
Rezultatele anterioare și analizele recente pot ajuta la comparație. Este util ca persoana examinată să știe de ce a fost recomandată ecografia și ce întrebare trebuie clarificată: o modificare a analizelor, o constatare mai veche sau o evaluare abdominală mai largă.
Ce merită clarificat după rezultat
La discutarea raportului, câteva întrebări pot face recomandările mai ușor de urmărit: ce anume sugerează imaginea, ce rămâne neclar, dacă este necesară evaluarea riscului de fibroză și cine coordonează pașii următori. În funcție de situație, pot fi implicați medicul de familie, gastroenterologul, hepatologul sau alți specialiști.
Monitorizarea nu presupune repetarea ecografiei la un interval identic pentru toată lumea. Frecvența și metodele folosite se stabilesc în raport cu riscul și cu obiectivul urmărit. Un control are valoare atunci când răspunde unei întrebări medicale, nu doar când produce încă o imagine de comparat.
Rezultatul ecografic este, astfel, o piesă utilă a evaluării ficatului. Sensul său devine mai clar când descrierea imaginii, analizele și contextul clinic sunt citite împreună.
General de brigadă (rtr) Dr. George Marinescu este Doctor în Științe Medicale, medic primar Medicină Nucleară și specialist în Radiologie și Imagistică Medicală. Cu o carieră dedicată excelenței medicale, este recunoscut pentru expertiza sa în imagistica medicală, ecografia avansată și medicina nucleară. Autor și coautor al numeroase publicații și comunicări științifice naționale și internaționale, contribuie activ la dezvoltarea și promovarea practicilor moderne de diagnostic imagistic, potrivit sursei.