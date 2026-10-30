Steatoza hepatică. Dr. George Marinescu explică ce poate arăta ecografia și care sunt limitele investigației

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 12:19

Steatoza hepatică, cunoscută și sub denumirea de „ficat gras”, este o constatare care poate apărea în urma unei ecografii abdominale efectuate inclusiv pentru alte motive medicale. Identificarea acesteia nu stabilește însă, de una singură, gradul de afectare a ficatului și nici prezența unor eventuale complicații. General de brigadă (rtr) Dr. George Marinescu, medic primar Medicină Nucleară și specialist în Radiologie și Imagistică Medicală, explică ce poate evidenția ecografia, care sunt limitele investigației și de ce rezultatul trebuie interpretat în corelație cu analizele și istoricul medical al pacientului.

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