Alertă medicală la începutul sezonului rece! VSR poate provoca forme grave de boală la sugari și bătrâni: medicii recomandă vaccinarea

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 12:54

Societatea Română de Pneumologie (SRP) avertizează asupra riscurilor reprezentate de infecția cu Virusul Sincițial Respirator (VSR), în contextul începerii sezonului de bronșiolită și pneumonii severe. Potrivit sursei citate, peste 5.500 de vârstnici sunt spitalizați anual în România din cauza infecțiilor asociate acestui virus, în timp ce peste 5.100 de internări sunt estimate în rândul sugarilor cu vârsta sub șase luni. Medicii atrag atenția că sugarii și persoanele în vârstă, în special cele cu boli cronice, sunt cele mai vulnerabile și recomandă vaccinarea și respectarea măsurilor de prevenție.

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