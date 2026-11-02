Alertă medicală la începutul sezonului rece! VSR poate provoca forme grave de boală la sugari și bătrâni: medicii recomandă vaccinarea

Societatea Română de Pneumologie (SRP) avertizează asupra riscurilor reprezentate de infecția cu Virusul Sincițial Respirator (VSR), în contextul începerii sezonului de bronșiolită și pneumonii severe. Potrivit sursei citate, peste 5.500 de vârstnici sunt spitalizați anual în România din cauza infecțiilor asociate acestui virus, în timp ce peste 5.100 de internări sunt estimate în rândul sugarilor cu vârsta sub șase luni. Medicii atrag atenția că sugarii și persoanele în vârstă, în special cele cu boli cronice, sunt cele mai vulnerabile și recomandă vaccinarea și respectarea măsurilor de prevenție.
Societatea Română de Pneumologie atrage atenția că circulația Virusului Sincițial Respirator este în creștere, iar în sezonul rece secțiile de pneumologie și pediatrie riscă să fie suprasolicitate în lipsa unor măsuri preventive. Avertismentul vine în contextul marcării, la nivel european și internațional, a unor campanii dedicate conștientizării infecției cu VSR, printre care RSV Awareness Week (Săptămâna de conștientizare a Virusului Sincițial Respirator), desfășurată în perioada 2-8 noiembrie.
Potrivit reprezentanților Societății Române de Pneumologie, deși virusul este cunoscut în special pentru bronșiolita pe care o provoacă la sugari, acesta poate avea consecințe grave și în cazul adulților vârstnici.
Conform aceleiași surse, în România sunt estimate aproximativ 12.000 de spitalizări anual la adulții cu vârsta de peste 18 ani, asociate infecției cu VSR. Costurile directe sunt estimate la aproape 27 de milioane de euro pentru un sezon.
Ce complicații poate provoca VSR la persoanele în vârstă
Specialiștii avertizează că Virusul Sincițial Respirator nu provoacă doar pneumonie, ci poate determina și apariția unor afecțiuni cardiovasculare, agravarea bolilor deja existente sau exacerbarea bolilor pulmonare cronice. Persoanele cu BPOC (bronhopneumopatie obstructivă cronică), boli cardiovasculare, diabet sau imunitate scăzută sunt printre cele mai expuse riscului de complicații.
Adult infectat VSR/ Profimedia
Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie, atrage atenția că infecția poate deveni rapid o problemă gravă pentru pacienții vârstnici cu afecțiuni cronice.
Peste 8.800 de spitalizări anuale la copiii sub cinci ani, asociate VSR
Riscurile sunt ridicate și în cazul copiilor mici. Un studiu european publicat în Journal of Infectious Diseases estimează că, în România, se înregistrează anual 8.896 de spitalizări asociate Virusului Sincițial Respirator în rândul copiilor cu vârsta sub cinci ani. Acestea reprezintă 2,1% din totalul spitalizărilor pentru copiii din această categorie de vârstă și 7,2% din internările pentru afecțiuni respiratorii.
Bebeluș/ Profimedia
Riscul este cu atât mai mare cu cât vârsta sugarului este mai mică. Potrivit aceluiași studiu, sunt estimate:
68,8 spitalizări asociate VSR la 1.000 de sugari cu vârsta între 0 și 2 luni;
37,7 spitalizări la 1.000 de sugari cu vârsta între 3 și 5 luni.
Astfel, rata spitalizărilor în rândul celor mai mici sugari este aproape dublă față de grupa de vârstă următoare. De asemenea, din perspectiva pneumologilor, bronșiolita poate deveni o infecție respiratorie severă la sugarii mici. Un studiu din 2024 arată că bebelușii infectați cu VSR au un risc de 27,3 ori mai mare de a dezvolta insuficiență respiratorie, iar durata medie a spitalizării este de cinci zile.
Vaccinarea anti-VSR, recomandată vârstnicilor și gravidelor
Medicii subliniază că Virusul Sincițial Respirator nu beneficiază de un tratament antiviral specific, iar îngrijirea pacienților urmărește ameliorarea simptomelor. În cazurile severe, poate fi necesară administrarea de oxigen sau chiar ventilația mecanică.
În acest context, Societatea Română de Pneumologie recomandă persoanelor de peste 60 de ani și pacienților cu boli cronice să discute cu medicul de familie sau cu pneumologul despre vaccinarea anti-VSR, înainte de vârful sezonului. Recomandarea vizează în special persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, BPOC, diabet sau imunosupresie.
Florin Mihălțan explică importanța vaccinării și în cazul femeilor însărcinate, prin protecția oferită nou-născuților.
Specialiștii recomandă femeilor însărcinate să discute cu medicul de familie sau cu obstetricianul despre vaccinarea maternă anti-VSR încă din timpul consultațiilor prenatale, în intervalul de sarcină de 24-36 de săptămâni.
Cum pot fi protejați sugarii de infecție
Pe lângă vaccinarea maternă, medicii recomandă ca, după naștere, părinții să discute cu pediatrul sau cu medicul de familie despre posibilitatea administrării anticorpilor monoclonali pentru protecția sugarului, în funcție de recomandările aplicabile și de situația clinică.
Alte măsuri de prevenție recomandate de specialiști sunt:
evitarea expunerii bebelușilor la fumul de țigară;
evitarea spațiilor aglomerate în sezonul infecțiilor respiratorii;
limitarea contactului apropiat al sugarilor cu persoane care prezintă simptome respiratorii;
aerisirea regulată a locuinței;
spălarea frecventă a mâinilor.
Care sunt semnele de alarmă ale bronșiolitei la sugari
Medicii atrag atenția că anumite simptome pot indica o formă severă de infecție cu VSR și necesită evaluare medicală rapidă. Printre semnele de alarmă se numără respirația șuierătoare sau dificilă, alimentația insuficientă, episoadele de apnee, somnolența neobișnuită și modificarea culorii pielii.
Societatea Română de Pneumologie subliniază importanța recunoașterii timpurii a simptomelor și a măsurilor preventive, atât în cazul sugarilor, cât și al persoanelor vârstnice, pentru reducerea riscului de complicații și spitalizare.