Explozia din Rahova. Șase inculpați, inclusiv două companii, trimiși în judecată. Sechestre de 68 de milioane de euro

Publicat 4 nov. 2026, 15:18 Sursă Realitatea PLUS

Șase inculpați, dintre care două persoane juridice și patru persoane fizice, au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei produse în octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova, din București. Procurorii susțin că tragedia putea fi evitată dacă sesizările repetate privind scurgerile de gaze ar fi fost tratate cu responsabilitate și dacă ar fi fost luate la timp măsurile necesare pentru identificarea și izolarea avariei.

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