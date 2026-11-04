Explozia din Rahova. Șase inculpați, inclusiv două companii, trimiși în judecată. Sechestre de 68 de milioane de euro

Șase inculpați, dintre care două persoane juridice și patru persoane fizice, au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei produse în octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova, din București. Procurorii susțin că tragedia putea fi evitată dacă sesizările repetate privind scurgerile de gaze ar fi fost tratate cu responsabilitate și dacă ar fi fost luate la timp măsurile necesare pentru identificarea și izolarea avariei.
Șase inculpați, inclusiv două companii, trimiși în judecată în dosarul exploziei din Rahova
Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, șase persoane și o societate comercială au fost trimise în judecată în dosarul exploziei produse în blocul 32 din cartierul Rahova, în urma căreia patru persoane au murit, iar alte opt au fost rănite. Inculpații sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, infracțiune prevăzută de articolul 255 din Codul penal.
Printre inculpați se numără operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale din zonă, doi angajați ai acestuia care au intervenit în regim de urgență, o societate autorizată de ANRE pentru verificarea instalațiilor de gaze și doi instalatori angajați ai acesteia.
Anchetatorii au stabilit că, în dimineața zilei de 16 octombrie 2025, defectele unor cabluri electrice subterane au provocat încălzirea și perforarea, în două puncte, a conductei de polietilenă care alimenta cu gaze naturale blocul 32 din Rahova.
Gazele s-au infiltrat în sol și au ajuns în subsolul imobilului, de unde s-au propagat prin puțul liftului și prin alte spații tehnice. Acumularea a dus la formarea unui amestec exploziv, care s-a aprins în dimineața zilei de 17 octombrie, la ora 09:08, la nivelul etajelor 5 și 6.
Explozia s-ar fi declanșat într-un apartament de la etajul 5, iar cea mai probabilă sursă de aprindere identificată de anchetatori a fost o scânteie produsă la acționarea unui întrerupător electric.
Șapte sesizări privind mirosul de gaz, înainte de explozia din Rahova
Potrivit procurorilor, operatorul de distribuție a gazelor naturale a fost sesizat de șapte ori, în intervalul 16 octombrie 2025, ora 07:08 – 17 octombrie 2025, ora 09:08, cu privire la mirosul de gaz din zona celor două blocuri.
Anchetatorii susțin că intervențiile nu au fost continuate prin mobilizarea resurselor necesare pentru identificarea și izolarea conductei avariate. Verificările ar fi fost incomplete, iar incidentele ar fi fost închise fără o fundamentare tehnică verificabilă. Mai mult, echipele ar fi părăsit zona înainte de localizarea defectului și eliminarea gazelor din imobil.
Nici cei doi instalatori ai societății autorizate nu ar fi respectat măsurile de siguranță necesare. Aceștia au efectuat verificări în blocul 32 în după-amiaza zilei de 16 octombrie, când au fost detectate gaze în imobil, însă nu au extins controalele la subsol și în celelalte spații în care gazele s-ar fi putut infiltra.
De asemenea, procurorii susțin că instalatorii nu au anunțat operatorul de distribuție și nu au asigurat aerisirea și supravegherea zonelor afectate.
Anchetatorii precizează că celor doi instalatori nu li se impută faptul că nu au reparat conducta subterană, această responsabilitate revenind operatorului de distribuție, ci nerespectarea obligațiilor de sesizare și de luare a măsurilor de protecție.
În același dosar, procurorii au dispus clasarea cauzei față de operatorul de distribuție a energiei electrice, care fusese suspect. Deși expertizele au confirmat că efectul termic al unui defect electric a contribuit la perforarea conductei de gaze, anchetatorii au apreciat că nu există probe care să indice încălcarea unei norme tehnice concrete de către companie în legătură cu explozia.
Procurorii au pus sechestru pe bunuri de peste 68 de milioane de euro
Explozia s-a soldat cu moartea a patru persoane și rănirea altor opt. Toate cele 54 de apartamente din scara în care s-a produs deflagrația au devenit inutilizabile. În plus, au fost afectate 96 de imobile învecinate și 45 de autoturisme.
În dosar s-au constituit părți civile 297 de persoane fizice și juridice. Pentru garantarea recuperării prejudiciilor, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților până la concurența sumei de 68.095.536 de euro și 6.547.076,94 lei.
Valoarea bunurilor asupra cărora a fost aplicat efectiv sechestrul depășește 68 de milioane de euro. Printre acestea se află imobilul în care funcționează sediul operatorului de distribuție a gazelor naturale, împreună cu terenul de 15.306 metri pătrați și cele nouă construcții, dar și bunuri aparținând unuia dintre agenții de intervenție.
Trei dintre inculpații persoane fizice se află sub control judiciar, iar societății autorizate i-a fost interzisă desfășurarea activităților de verificare și revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Procurorii au solicitat menținerea acestor măsuri.
Ancheta a presupus audierea a peste 200 de persoane, efectuarea unor percheziții domiciliare și informatice și realizarea a trei expertize de specialitate în domeniul gazelor naturale, electroenergetic și criminalistic.
Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Sectorului 5 București.