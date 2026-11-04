Percheziții în patru județe și în Austria, într-un dosar de furt calificat! Zeci de artefacte, monede și detectoare de metale, descoperite

Operațiune de amploare a polițiștilor și procurorilor DIICOT într-un dosar de furt calificat și trafic cu bunuri care ar putea face parte din patrimoniul arheologic. Anchetatorii au efectuat 21 de percheziții în județele Hunedoara, Alba, Prahova și Timiș, dar și două descinderi în orașul Salzburg din Austria. În urma verificărilor, au fost găsite zeci de obiecte metalice, monede, podoabe și alte posibile artefacte istorice, precum și 10 detectoare de metale.
Potrivit anchetatorilor, patru inculpați și opt suspecți ar fi făcut parte dintr-o grupare de criminalitate organizată, care ar fi urmărit obținerea unor câștiguri importante prin valorificarea obiectelor descoperite în zone cu patrimoniu arheologic.
21 de percheziții în patru județe și două descinderi în Austria
Polițiștii au desfășurat o amplă acțiune în cadrul unui dosar penal care vizează activități presupus ilegale de identificare și sustragere a unor bunuri cu posibilă valoare arheologică.
În România au fost puse în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Hunedoara, Alba, Prahova și Timiș. Investigația a trecut și granițele țării, fiind efectuate simultan alte două percheziții în Salzburg, Austria, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare române.
Din cercetări a reieșit că patru inculpați și opt suspecți ar fi format o structură de criminalitate organizată, cu scopul de a obține beneficii financiare din comercializarea unor artefacte.
Persoanele vizate ar fi utilizat detectoare de metale pentru a căuta obiecte în zone de interes arheologic, fără să dețină autorizațiile necesare pentru desfășurarea unor astfel de activități.
Aproape 200 de monede și zeci de obiecte care ar putea avea valoare istorică
Descinderile au scos la iveală o colecție impresionantă de obiecte metalice și alte bunuri care ar putea proveni din situri arheologice.
Printre obiectele ridicate de anchetatori se numără 177 de monede cu urme de oxidare și alte două monede de culoare aurie. Polițiștii au descoperit și obiecte care ar putea avea legătură cu perioade istorice îndepărtate.
Potrivit IPJ Timiș, în urma perchezițiilor au fost ridicate:
- Un obiect metalic ruginit, asemănător unui cap de topor;
- 177 de monede oxidate și două monede aurii;
- Două obiecte metalice în formă de lame de topor, care par a fi tesle dacice;
- Două vârfuri de săgeți;
- Un obiect metalic asemănător unui vas;
- 20 de catarame și componente ale unei alte catarame;
- 26 de inele cu urme de oxidare;
- 12 clopote, dintre care două incomplete;
- Două pandantive;
- Șapte embleme decorative pentru uniforme;
- Cinci obiecte ornamentale;
- Fragmente de minereu și o bucată de cremene;
- Mai multe cuie metalice.
Pe lângă posibilele artefacte, polițiștii au găsit și 10 detectoare de metale, un spectrometru utilizat pentru analiza compoziției chimice a materialelor, precum și șase recipiente care conțineau soluție de acid nitric.
Au fost ridicate, de asemenea, documente privind deținerea detectoarelor de metale și alte obiecte considerate importante pentru anchetă.
Experții vor stabili dacă obiectele descoperite fac parte din patrimoniul național
Obiectele confiscate temporar în cadrul investigației vor fi supuse unor analize de specialitate. Experții trebuie să stabilească dacă acestea sunt autentice, din ce perioadă provin și dacă îndeplinesc criteriile pentru a fi încadrate în patrimoniul cultural național.
De asemenea, evaluările vor urmări determinarea valorii bunurilor, identificarea zonelor din care ar putea proveni și stabilirea vechimii acestora.
Rezultatele expertizelor vor avea un rol important în stabilirea amplorii activității presupus ilegale și a eventualelor prejudicii aduse patrimoniului arheologic.
Patru inculpați, plasați sub control judiciar pentru 60 de zile
În urma operațiunii, procurorii DIICOT - Structura Teritorială Hunedoara au dispus, miercuri, 4 noiembrie 2026, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de cei patru inculpați.
Ancheta continuă pentru documentarea întregii activități a grupării, identificarea provenienței obiectelor descoperite și stabilirea tuturor persoanelor implicate.
Autoritățile urmează să stabilească și dacă bunurile ridicate în timpul perchezițiilor provin din situri arheologice protejate și în ce condiții au fost scoase din locurile în care se aflau.