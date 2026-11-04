Percheziții în patru județe și în Austria, într-un dosar de furt calificat! Zeci de artefacte, monede și detectoare de metale, descoperite

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 nov. 2026, 18:42

Operațiune de amploare a polițiștilor și procurorilor DIICOT într-un dosar de furt calificat și trafic cu bunuri care ar putea face parte din patrimoniul arheologic. Anchetatorii au efectuat 21 de percheziții în județele Hunedoara, Alba, Prahova și Timiș, dar și două descinderi în orașul Salzburg din Austria. În urma verificărilor, au fost găsite zeci de obiecte metalice, monede, podoabe și alte posibile artefacte istorice, precum și 10 detectoare de metale.

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