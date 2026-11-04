Rețea de traficanți de droguri, destructurată de polițiști! Opt persoane au fost reținute

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 nov. 2026, 16:42

O grupare de criminalitate organizată, specializată în comercializarea substanțelor cu efecte psihoactive, a fost destructurată în urma unei ample operațiuni desfășurate de polițiști și procurorii DIICOT. Opt persoane au fost reținute, iar o a noua a fost plasată sub control judiciar. Anchetatorii au efectuat 35 de percheziții în București și în județele Călărași, Ialomița și Ilfov, unde au descoperit cantități importante de substanțe suspectate a fi droguri, arme și echipamente folosite în activitatea de trafic.

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