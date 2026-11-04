Rețea de traficanți de droguri, destructurată de polițiști! Opt persoane au fost reținute

O grupare de criminalitate organizată, specializată în comercializarea substanțelor cu efecte psihoactive, a fost destructurată în urma unei ample operațiuni desfășurate de polițiști și procurorii DIICOT. Opt persoane au fost reținute, iar o a noua a fost plasată sub control judiciar. Anchetatorii au efectuat 35 de percheziții în București și în județele Călărași, Ialomița și Ilfov, unde au descoperit cantități importante de substanțe suspectate a fi droguri, arme și echipamente folosite în activitatea de trafic.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi pus bazele rețelei în cursul anului 2025, urmărind să obțină câștiguri considerabile din distribuirea produselor psihoactive. Gruparea ar fi funcționat după o structură piramidală, fiecare membru având responsabilități bine stabilite.
Cum era organizată rețeaua de traficanți de droguri. Cine era liderul grupării
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Călărași, au investigat activitatea a nouă persoane, cu vârste cuprinse între 26 și 44 de ani.
Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe despre care știau că pot avea efecte psihoactive. În cazul a doi dintre suspecți, anchetatorii au reținut și acuzația de deținere de droguri de risc în scopul comercializării.
Conform probelor strânse în timpul investigației, întreaga activitate ar fi fost coordonată de un bărbat de 44 de ani, considerat liderul rețelei. Acesta ar fi fost responsabil de procurarea unor cantități mari de substanțe psihoactive, pe care ulterior le-ar fi împărțit către ceilalți membri implicați în distribuție.
Produsele ajungeau la persoane din județul Călărași și din București, care se ocupau de vânzarea către consumatori. Banii obținuți din tranzacții ar fi fost colectați periodic și predați liderului grupării, la intervale de câteva zile.
Trei membri ar fi avut un rol important în sprijinirea acestuia, însoțindu-l, de regulă, atunci când mergea să se aprovizioneze cu substanțe interzise.
Mașinile și locurile de depozitare erau schimbate frecvent pentru a evita depistarea
Anchetatorii au stabilit că membrii rețelei ar fi încercat să își ascundă activitatea prin mai multe metode menite să îngreuneze identificarea lor de către autorități.
Pentru deplasările în vederea procurării substanțelor, aceștia ar fi folosit autoturisme diferite, multe dintre ele aparținând unor terțe persoane. Vehiculele erau schimbate periodic, astfel încât să nu atragă atenția și să nu poată fi recunoscute cu ușurință.
Nici spațiile în care era păstrată marfa nu erau utilizate pentru perioade îndelungate. Substanțele psihoactive ar fi fost transportate în mai multe locații din județul Călărași, unde erau depozitate și pregătite pentru distribuție. Potrivit polițiștilor, liderul ar fi decis schimbarea frecventă a acestor adrese.
La rândul lor, persoanele care se ocupau de vânzarea către consumatori ar fi ales în special apartamente și alte imobile închiriate pentru perioade scurte. Unele tranzacții s-ar fi desfășurat și în locuințe puse la dispoziție de persoane apropiate grupării.
Produsele ar fi fost comercializate în Călărași și în București, iar valoarea unei tranzacții varia între 200 și 500 de lei, conform informațiilor furnizate de anchetatori.
35 de percheziții în București și trei județe. Ce au descoperit polițiștii
Marți, 3 noiembrie, autoritățile au declanșat o amplă operațiune, în cadrul căreia au fost puse în aplicare 35 de mandate de percheziție domiciliară.
Descinderile au avut loc în București și în județele Călărași, Ialomița și Ilfov. În urma verificărilor, polițiștii au ridicat mai multe categorii de bunuri și substanțe care ar putea avea legătură cu activitatea infracțională.
Printre obiectele și materialele descoperite se numără:
- Aproximativ 1,5 kilograme de substanțe psihoactive;
- Circa 650 de grame de substanțe cristaline, pulverulente și vegetale;
- Mai multe comprimate, care urmează să fie analizate;
- Seringi care conțineau un lichid incolor, aflat în curs de expertizare;
- Obiecte pe care au fost identificate urme de substanțe;
- Grindere și cântare de precizie;
- Instrumente utilizate pentru consumul de droguri;
- Aproximativ 300 de plicuri autosigilante de tip ziplock;
- O armă de vânătoare și o armă de tip airsoft;
- Mai multe arme albe;
- Sume de bani în lei și documente considerate relevante pentru anchetă.
Substanțele și comprimatele ridicate de polițiști sunt în curs de expertizare, urmând ca analizele de specialitate să stabilească exact natura și compoziția acestora.
Opt persoane au fost reținute. Procurorii cer arestarea preventivă
În urma administrării probelor, procurorii DIICOT Călărași au dispus, în zilele de 3 și 4 noiembrie 2026, reținerea a opt dintre cele nouă persoane cercetate. Pentru cel de-al nouălea suspect a fost luată măsura controlului judiciar.
Miercuri, 4 noiembrie, procurorii au înaintat Tribunalului Călărași propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a celor opt persoane reținute.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul mai multor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, printre care Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Inspectoratele de Poliție Județene Călărași și Ilfov, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei și inspectoratele de jandarmi din Călărași și Ialomița.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării și a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost desfășurate operațiunile de distribuire a substanțelor psihoactive.