Afacere ilegală cu plumb topit, descoperită în Sibiu! Lingouri și uși de radiologie fabricate în instalații improvizate

Descoperire șocantă în județul Sibiu, unde polițiștii și comisarii Gărzii Naționale de Mediu au scos la iveală o activitate ilegală de colectare și prelucrare a metalelor neferoase. Doi bărbați ar fi topit plumb în instalații improvizate și ar fi transformat materialul în lingouri, bare, plăci și chiar uși utilizate în radiologie, fără să dețină autorizațiile necesare. În urma controalelor desfășurate în cadrul operațiunii Jupiter 6, au fost confiscate cantități importante de metale, iar amenzile aplicate se ridică la 255.000 de lei.
Anchetatorii au estimat la aproximativ 723.000 de lei prejudiciul provocat prin activitățile comerciale care nu ar fi fost înregistrate în contabilitate.
Plumb topit în instalații artizanale și transformat în produse pentru vânzare
Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, în urma verificărilor efectuate în Sibiu au fost identificate mai multe activități desfășurate în afara cadrului legal. Plumbul era prelucrat cu ajutorul unor instalații improvizate, iar materialul rezultat era transformat în diferite produse destinate comercializării.
Printre obiectele obținute se numără lingouri, bare, plăci și rulouri, dar și uși speciale folosite în spațiile de radiologie. În același timp, inspectorii au găsit cantități de aluminiu pentru care nu existau documente care să demonstreze proveniența.
„Plumb topit în instalaţii improvizate, transformat în lingouri şi chiar în uşi de radiologie, sute de kilograme de aluminiu fără documente de provenienţă şi activităţi ilegale de gestionare a deşeurilor. Acesta este tabloul descoperit de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu în judeţul Sibiu, în cadrul operaţiunii Jupiter 6”, au transmis reprezentanții instituției.
Șase percheziții în Sibiu. Doi bărbați sunt vizați de anchetă
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au pus în executare, miercuri, șase mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează suspiciuni de evaziune fiscală.
Conform anchetatorilor, în perioada 2023–2025, doi bărbați, în vârstă de 57 și 47 de ani, din municipiul Sibiu, ar fi desfășurat activități de colectare, prelucrare și topire a metalelor neferoase prin intermediul a două societăți comerciale pe care le administrau.
Deși firmele aveau ca obiect de activitate turnarea metalelor neferoase ușoare, acestea nu ar fi deținut autorizațiile de mediu necesare pentru operațiunile desfășurate.
Produsele obținute ar fi fost ulterior comercializate, însă banii încasați nu ar fi fost înregistrați în evidențele contabile. Anchetatorii suspectează că această metodă ar fi fost folosită pentru evitarea achitării obligațiilor fiscale.
Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 723.000 de lei.
Aproape 18 tone de plumb, indisponibilizate de polițiști
În timpul acțiunilor, polițiștii au indisponibilizat aproximativ 18.000 de kilograme de plumb, a căror valoare este estimată la 50.000 de euro.
De asemenea, au fost ridicate documente contabile și cinci telefoane mobile, care urmează să fie analizate în cadrul investigației.
La verificări au participat cinci echipe de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, din București și Sibiu, alături de polițiști și jandarmi. Controalele au vizat proprietăți private despre care existau indicii că ar fi fost folosite pentru depozitarea și prelucrarea ilegală a deșeurilor.
Garda de Mediu a confiscat plumb și aluminiu. Amenzi de sute de mii de lei
Pe lângă măsurile luate de polițiști, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat sancțiuni pentru neregulile constatate.
Au fost confiscate patru tone de deșeuri de plumb, evaluate la aproximativ 24.000 de lei, precum și 200 de kilograme de aluminiu. Totodată, inspectorii au aplicat cinci amenzi contravenționale, în valoare totală de 225.000 de lei.
Au fost dispuse și două sancțiuni complementare, care presupun suspendarea activității de utilizare a instalației pentru topirea plumbului.
Reprezentanții Gărzii de Mediu au subliniat că verificările au scos la iveală un circuit care ar fi pornit de la colectarea metalelor fără documente de proveniență și ar fi continuat cu depozitarea, prelucrarea și valorificarea acestora în condiții ilegale.
Șeful Gărzii de Mediu cere măsuri mai ferme împotriva infracțiunilor de mediu
Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a atras atenția că asemenea activități nu pot fi combătute doar prin controale și sancțiuni contravenționale. În opinia sa, este necesară și intervenția organelor judiciare, alături de îmbunătățirea legislației privind comercializarea deșeurilor.
„Un fenomen infracţional complex cum este cel al gestionării ilegale a deşeurilor poate fi combătut doar prin abordarea penală”, a declarat Andrei Corlan.
Acesta a apreciat colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și a precizat că verificările comune au fost intensificate în ultimii ani, inclusiv în cazurile care implică arderi ilegale de deșeuri.
Totodată, oficialul a semnalat vulnerabilități ale legislației naționale în ceea ce privește urmărirea tranzacțiilor cu deșeuri provenite de la persoane fizice. Potrivit acestuia, experiența comisarilor din teren poate contribui la elaborarea unor politici publice care să limiteze posibilitatea valorificării materialelor provenite din activități ilegale.
Ancheta continuă sub supravegherea procurorilor
Operațiunea din județul Sibiu face parte din seria acțiunilor Jupiter, desfășurate în colaborare de instituțiile de mediu și structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea faptelor care pot avea consecințe penale.
Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii IPJ Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Ancheta urmărește stabilirea întregii activități desfășurate de cei doi bărbați, a circuitului comercial al metalelor prelucrate și a responsabilităților în legătură cu presupusele fapte de evaziune fiscală și încălcarea legislației de mediu.