Afacere ilegală cu plumb topit, descoperită în Sibiu! Lingouri și uși de radiologie fabricate în instalații improvizate

Publicat 4 nov. 2026, 21:42 Actualizat 4 nov. 2026, 21:44

Descoperire șocantă în județul Sibiu, unde polițiștii și comisarii Gărzii Naționale de Mediu au scos la iveală o activitate ilegală de colectare și prelucrare a metalelor neferoase. Doi bărbați ar fi topit plumb în instalații improvizate și ar fi transformat materialul în lingouri, bare, plăci și chiar uși utilizate în radiologie, fără să dețină autorizațiile necesare. În urma controalelor desfășurate în cadrul operațiunii Jupiter 6, au fost confiscate cantități importante de metale, iar amenzile aplicate se ridică la 255.000 de lei.

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