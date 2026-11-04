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Locale· 1 min citire

Percheziții în București și trei județe, într-un dosar privind promovarea simbolurilor fasciste și legionare

FOTO - IPJ Hunedoara

FOTO - IPJ Hunedoara

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 nov. 2026, 14:18
Actualizat4 nov. 2026, 14:35

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara au efectuat, miercuri, cinci percheziții domiciliare în municipiul București și județele Hunedoara, Arad și Dolj, într-un dosar penal care cercetează promovarea în public a simbolurilor și mesajelor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, precum și a ideilor antisemite.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăștie, cu sprijinul polițiștilor Direcției Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) și al celor din cadrul Inspectoratelor de poliție județene.

Cercetările vizează mai multe infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare, respectiv infracțiuni de confecționare, vânzare, răspândire sau deținere în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, infracțiuni de utilizare în public a unor astfel de simboluri, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război ori care au făcut parte din conducerea unor organizații fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. De asemenea, ancheta vizează promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite

informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara

Cinci suspecți, audiați în acest dosar

În urma acestor acțiuni, polițiștii au ridicat mijloace materiale de probă, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei, au pus în executare cinci mandate de aducere, în vederea audierii persoanelor vizate de anchetă, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a IGPR.

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