Percheziții în București și trei județe, într-un dosar privind promovarea simbolurilor fasciste și legionare

Publicat 4 nov. 2026, 14:18 Actualizat 4 nov. 2026, 14:35

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara au efectuat, miercuri, cinci percheziții domiciliare în municipiul București și județele Hunedoara, Arad și Dolj, într-un dosar penal care cercetează promovarea în public a simbolurilor și mesajelor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, precum și a ideilor antisemite.

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