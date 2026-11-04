Nu mai circulă niciun tren între Eforie Nord și Eforie Sud. Circulația, oprită după surparea terasamentului

Circulația trenurilor a fost oprită complet între Eforie Nord și Eforie Sud după surparea terasamentului căii ferate, în zona kilometrului 241+590.
Decizia a fost luată după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța s-a întrunit miercuri dimineață, într-o ședință extraordinară, pentru a analiza situația și a stabili măsurile care se impun în acest caz.
Astfel, în urma evaluărilor și a informațiilor primite din partea reprezentanților CFR SA – Regionala Constanța, au fost stabilite mai multe măsuri urgente, precum securizarea zonei și efectuarea unei expertize tehnice.
În acest context, circulația feroviară pe sectorul va fi oprită până când zona va fi pusă în siguranță și vor fi eliminate riscurile pentru trenuri.
De asemenea, CFR va realiza propria expertiză tehnică pentru a evalua pagubele, a identifica motivele care au dus la surparea terasamentului, dar mai ales pentru a stabili ce lucrări sunt necesare în perioada următoare.
Ulterior, va fi pregătită documentația tehnică și vor fi începute demersurile pentru obținerea autorizației de construire în regim de urgență, astfel încât infrastructura feroviară să poată fi refăcută cât mai repede.
Trenurile vor putea circula din nou doar după ce specialiștii vor confirma faptul că sunt îndeplinite toate condițiile pentru desfășurarea traficului în siguranță și că zona nu mai prezintă riscuri pentru circulația feroviară. Până atunci, călătorii vor fi transportați cu alte mijloace de transbordare, pe sectorul afectat.
Primele problemele au fost semnalate marți dimineață, în jurul orei 07:00, pe raza Regionalei de Căi Ferate Constanța, iar în urma incidentului, circulația trenurilor pe tronsonul dintre cele două stații a fost oprită temporar, pentru ca specialiștii să poată verifica infrastructura și să stabilească ce intervenții sunt necesare.