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Locale· 1 min citire
Vameșii români au reținut patru cetățeni turci, la granița cu Serbia. Sunt acuzați că au trecut ilegal frontiera
FOTO - Poliția de Frontieră
Publicat3 nov. 2026, 13:28
Actualizat3 nov. 2026, 13:55
Vameșii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cruceni au depistat marți dimineață, în jurul orei 02:00, patru cetățeni turci care au trecut fraudulos frontiera de stat din Serbia în România.
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