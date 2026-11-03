Vameșii români au reținut patru cetățeni turci, la granița cu Serbia. Sunt acuzați că au trecut ilegal frontiera

Publicat 3 nov. 2026, 13:28 Actualizat 3 nov. 2026, 13:55

Vameșii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cruceni au depistat marți dimineață, în jurul orei 02:00, patru cetățeni turci care au trecut fraudulos frontiera de stat din Serbia în România.

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