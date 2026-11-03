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Vameșii români au reținut patru cetățeni turci, la granița cu Serbia. Sunt acuzați că au trecut ilegal frontiera

FOTO - Poliția de Frontieră

FOTO - Poliția de Frontieră

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 nov. 2026, 13:28
Actualizat3 nov. 2026, 13:55

Vameșii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cruceni au depistat marți dimineață, în jurul orei 02:00, patru cetățeni turci care au trecut fraudulos frontiera de stat din Serbia în România.

Cele patru persoane au fost depistate cu ajutorul mijloacelor de supraveghere pe timp de noapte, la aproximativ 200 de metri de graniță, pe teritoriul României, informează Poliția de Frontieră.

Pentru că nu își justificau prezența în zona frontierei, acestea au fost conduse la sediul instituției, pentru verificări, stabilindu-se că sunt cetățeni turci și că au trecut ilegal frontiera de stat din Serbia în România.

În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

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