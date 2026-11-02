Weekend negru pe șoselele din țară. Val de accidente rutiere soldate cu morți

Val de accidente cumplite în țară. La Iași, a fost activat planul roșu de intervenție după ce un microbuz cu 20 de pasageri din Republica Moldova s-a răsturnat într-o curbă. În Bistrița Năsăud, un bărbat de 43 de ani a murit pe loc după ce a intrat cu mașina sub un TIR parcat pe marginea drumului. Iar la Teleorman, un bărbat a fost lovit de o autoutilitară și abandonat într-un șanț. Șoferul în vârstă de 75 de ani a fost prins de polițiști după ce a fugit de la locul accidentului. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Plan Roșu activat după ce un microbuz s-a răsturnat
Un accident grav a avut loc în localitatea Țigănași, din județul Iași după ce șoferul microbuzului care transporta 20 de persoane a pierdut controlul asupra direcției, iar autovehiculul s-a răsturnat într-un șanț. Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat de urgență planul roșu de intervenție.
9 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Celelalte 11, dintre care un copil de 9 ani, au refuzat transportul la spital.
La Viișoara, în Bistrița Năsăud, un bărbat de 43 de ani a murit pe loc după ce a intrat cu mașina sub un TIR parcat pe marginea drumului. Din primele informații, tragedia s-ar fi produs după ce șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției. Impactul a fost atât de puternic încât mașina s-a transformat într-un morman de fiare. Medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul.
Un caz șocant a avut loc și la Teleorman. Un bărbat a fost lovit de o autoutilitară condusă de un pensionar de 75 de ani care consumase alcool înainte să se urce la volan. Victima a fost pur și simplu lăsată să agonizeze într-un șanț și a fost găsită abia duminică dimineață, în localitatea Butești, cu răni grave. A fost transportată la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Șoferul a fost reținut de polițiști.