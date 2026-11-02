Weekend negru pe șoselele din țară. Val de accidente rutiere soldate cu morți

Publicat 2 nov. 2026, 11:21 Actualizat 2 nov. 2026, 11:23 Sursă Realitatea PLUS

Val de accidente cumplite în țară. La Iași, a fost activat planul roșu de intervenție după ce un microbuz cu 20 de pasageri din Republica Moldova s-a răsturnat într-o curbă. În Bistrița Năsăud, un bărbat de 43 de ani a murit pe loc după ce a intrat cu mașina sub un TIR parcat pe marginea drumului. Iar la Teleorman, un bărbat a fost lovit de o autoutilitară și abandonat într-un șanț. Șoferul în vârstă de 75 de ani a fost prins de polițiști după ce a fugit de la locul accidentului. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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