Accident mortal în județul Brașov! O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită după impactul dintre un autoturism și o cisternă, pe DN1

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 nov. 2026, 10:06

Tragedie, luni dimineață, pe un drum național din județul Brașov! O persoană și-a pierdut viața, iar o alta a ajuns în stare gravă la spital, în urma unui accident violent în care au fost implicate un autoturism și o autocisternă. Coliziunea s-a produs în apropierea localității Ucea de Jos, după ce mașina ar fi pătruns pe DN1 de pe un drum secundar fără să acorde prioritate vehiculului de mare tonaj.

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