Accident mortal în județul Brașov! O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită după impactul dintre un autoturism și o cisternă, pe DN1

Tragedie, luni dimineață, pe un drum național din județul Brașov! O persoană și-a pierdut viața, iar o alta a ajuns în stare gravă la spital, în urma unui accident violent în care au fost implicate un autoturism și o autocisternă. Coliziunea s-a produs în apropierea localității Ucea de Jos, după ce mașina ar fi pătruns pe DN1 de pe un drum secundar fără să acorde prioritate vehiculului de mare tonaj.
Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut salva viața șoferului autoturismului. Pasagerul a fost grav rănit și a primit îngrijiri medicale.
Accident grav la intrarea pe DN1, în Brașov. O cisternă și un autoturism s-au ciocnit violent
Evenimentul rutier a avut loc luni dimineață, în apropiere de Ucea de Jos, județul Brașov. Primele verificări efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș indică faptul că accidentul s-ar fi produs în momentul în care autoturismul a intrat pe Drumul Național 1 de pe o arteră secundară.
Mașina nu ar fi acordat prioritate autocisternei care circula pe drumul național, iar cele două vehicule au intrat în coliziune.
În urma impactului, șoferul autoturismului a suferit răni extrem de grave. Deși echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului, medicii au fost nevoiți să constate decesul acestuia.
Pasagerul aflat în mașină a fost, la rândul său, grav rănit, fiind preluat de personalul medical pentru acordarea asistenței de specialitate.
Poliția Brașov a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au oferit primele informații despre împrejurările în care s-a produs tragedia.
„Primele date arată că în eveniment sunt implicate un autoturism și o autocisternă; aceasta din urmă ar fi surprins autoturismul care a pătruns pe drumul național de pe un drum secundar, iar în urma impactului conducătorul autoturismului a suferit leziuni, pentru care, din nefericire, echipajele medicale sosite la fața locului au declarat decesul. De asemenea, pasagerului din autoturism, care a fost grav rănit, i se acordă sprijin medical”, au transmis reprezentanții Poliției Brașov.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea și pentru a clarifica toate circumstanțele în care o persoană și-a pierdut viața.
Trafic restricționat pe DN1 după accidentul mortal
Accidentul a afectat și circulația rutieră în zonă. La momentul transmiterii informațiilor, traficul se desfășura alternativ, pe durata intervenției și a cercetărilor efectuate de polițiști.
Circulația urma să fie reluată în condiții normale după finalizarea cercetării la fața locului și îndepărtarea vehiculelor implicate în accident.
Șoferii care tranzitează zona Ucea de Jos sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.