Alexandru Rogobete anunță că unghiile false și bijuteriile sunt interzise cadrelor medicale: „Cine nu înțelege să-și caute alt loc de muncă”

Alexandru Rogobete le cere din nou medicilor și asistentelor să nu mai poarte verighete, bijuterii sau unghii false atunci când lucrează în secțiile de Terapie Intensivă. Ministrul Sănătății avertizează că cei care nu respectă regulile riscă să își piardă locul de muncă.
Alexandru Rogobete, mesaj ferm pentru personalul medical din secțiile ATI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine cu un nou avertisment pentru personalul medical care lucrează în secțiile de Terapie Intensivă. Medicii și asistentele nu au voie să poarte unghii false, verighete sau alte bijuterii în timpul activității, iar cei care ignoră regulile riscă să suporte consecințe inclusiv în ceea ce privește locul de muncă.
Oficialul susține că aceste restricții nu sunt simple recomandări, ci obligații prevăzute de lege, menite să protejeze pacienții și să reducă riscul infecțiilor asociate asistenței medicale.
Ministrul Sănătății a readus în discuție regulile de igienă pe care trebuie să le respecte angajații din secțiile de Terapie Intensivă. Potrivit acestuia, purtarea unghiilor artificiale și a bijuteriilor este incompatibilă cu activitatea desfășurată în aceste spații medicale.
Alexandru Rogobete le-a transmis cadrelor medicale că respectarea acestor măsuri este obligatorie, iar explicația trebuie căutată în primul rând în siguranța pacienților aflați în stare critică.
Șeful de la Sănătate a insistat că regulile trebuie aplicate fără excepții, indiferent de funcția sau experiența profesională a angajaților.
Acesta a precizat că interdicția privind bijuteriile și unghiile artificiale este deja prevăzută în reglementările aplicabile personalului medical din secțiile ATI.