Alexandru Rogobete anunță că unghiile false și bijuteriile sunt interzise cadrelor medicale: „Cine nu înțelege să-și caute alt loc de muncă”

Publicat 2 nov. 2026, 09:53 Sursă Realitatea PLUS

Alexandru Rogobete le cere din nou medicilor și asistentelor să nu mai poarte verighete, bijuterii sau unghii false atunci când lucrează în secțiile de Terapie Intensivă. Ministrul Sănătății avertizează că cei care nu respectă regulile riscă să își piardă locul de muncă.

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