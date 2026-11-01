Accident grav pe DN 7, la Boița. O adolescentă de 16 ani și alte trei persoane au ajuns la spital

Patru persoane, printre care o minoră de 16 ani, au fost rănite într-un accident produs pe DN 7, la ieșirea din Boița spre Vâlcea. Un șofer ar fi provocat impactul după ce a intrat într-o depășire neregulamentară.
Un accident rutier produs duminică seara pe DN 7, la ieșirea din localitatea Boița spre județul Vâlcea, s-a soldat cu patru persoane transportate la spital. Două autoturisme s-au ciocnit după ce unul dintre șoferi ar fi încercat o depășire neregulamentară. Printre răniți se află și o adolescentă de 16 ani
Două autoturisme au intrat în coliziune la ieșirea din localitate spre județul Vâlcea, după ce unul dintre conducătorii auto ar fi efectuat o depășire neregulamentară. Toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Cinci persoane au fost implicate în accidentul de pe DN 7. Traficul a fost blocat
Primele informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu arătau că cinci persoane erau evaluate de echipajele medicale sosite la locul accidentului. În urma impactului dintre cele două autoturisme, circulația pe DN 7 a fost blocată pe ambele sensuri.
Pentru intervenție au fost trimise două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. La misiune a participat și un echipaj de tip B al SAJ.
Reprezentanții ISU Sibiu au transmis primele informații despre persoanele implicate:
„Din primele informații, cinci persoane sunt evaluate de către echipajele medicale”.
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a confirmat că toate cele cinci persoane au fost verificate de echipele de intervenție:
„Este vorba despre un număr de cinci persoane implicate în accident, evaluate de către echipajele ISU și SAJ prezente la fața locului”.
O depășire neregulamentară ar fi provocat coliziunea
Potrivit cercetărilor preliminare efectuate de polițiști, accidentul s-a produs la kilometrul 249+850 al DN 7. Un bărbat de 57 de ani, din județul Alba, ar fi intrat într-o depășire neregulamentară, moment în care autoturismul său s-a ciocnit cu o mașină care circula din sens opus.
Celălalt vehicul era condus de un bărbat de 63 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu. IPJ Sibiu a prezentat împrejurările în care s-ar fi produs accidentul:
„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 7, la km 249+850 m, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, domiciliat în județul Alba, s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat, în vârstă de 63 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu”, a transmis IPJ Sibiu.
Patru răniți au fost transportați la spital. Printre victime se află o minoră de 16 ani
În urma impactului, au fost rănite patru persoane aflate în autoturismul condus de bărbatul de 63 de ani. Este vorba despre șofer, o femeie de 61 de ani, un tânăr de 18 ani și o adolescentă de 16 ani.
Echipajele medicale au constatat că victimele prezentau traumatisme toracic și mandibular, dureri cervicale, iar minora se afla într-o stare post-lipotimică. Toate cele patru persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
O altă persoană implicată în accident a refuzat transportul la unitatea medicală.
Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările producerii accidentului. În paralel, autoritățile au intervenit pentru reluarea circulației pe DN 7 în condiții de siguranță.