Accident grav pe DN 7, la Boița. O adolescentă de 16 ani și alte trei persoane au ajuns la spital

Publicat 1 nov. 2026, 22:59 Sursă Agerpres

Patru persoane, printre care o minoră de 16 ani, au fost rănite într-un accident produs pe DN 7, la ieșirea din Boița spre Vâlcea. Un șofer ar fi provocat impactul după ce a intrat într-o depășire neregulamentară.

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