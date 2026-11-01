Se schimbă taloanele de pensie pentru cei care primesc banii pe card. Patru județe primesc primele noile documente

Pensionarii care încasează pensia pe card sau în cont bancar vor primi documente noi în patru județe din țară. Taloanele mov vor avea un format îmbunătățit, informații mai detaliate despre bani și un cod QR, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.
Casa Națională de Pensii Publice pregătește o schimbare pentru o parte dintre beneficiarii sistemului public de pensii. Începând cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie, pensionarii care primesc banii în cont bancar sau pe card vor avea noi taloane mov, introduse inițial în patru județe din România.
Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, printr-o postare publicată pe Facebook. Primele documente în noul format vor ajunge la beneficiarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.
Modificarea vizează atât aspectul taloanelor, cât și informațiile pe care acestea le conțin. Noua variantă va avea o grafică îmbunătățită, va prezenta mai clar componentele sumelor încasate de pensionari și va include un cod QR.
Ce informații vor apărea pe noile taloane mov de pensie
Potrivit ministrului Muncii, documentele au fost concepute astfel încât beneficiarii să poată identifica mai ușor modul în care este alcătuită suma pe care o primesc lunar. Astfel, taloanele vor oferi detalii suplimentare despre componentele dreptului de plată, față de formatul anterior.
O altă noutate este introducerea unui cod QR, care va face parte din noua grafică a documentelor. Schimbarea va fi implementată gradual, nu simultan la nivelul întregii țări. Autoritățile vor urmări modul în care este desfășurat procesul în județele incluse în prima etapă și vor putea aduce îmbunătățiri în funcție de experiența beneficiarilor.
Ministrul Florin Manole a explicat cum va funcționa această tranziție și ce urmărește Casa Națională de Pensii Publice:
'Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor', a precizat ministrul.
Florin Manole îi asigură pe pensionari că taloanele sunt oficiale
Odată cu anunțarea schimbării, ministrul Muncii a ținut să clarifice și un aspect important pentru beneficiari: noile taloane nu sunt documente emise de terți și nici materiale fără valoare oficială. Acestea sunt tipărite de Casa Națională de Pensii Publice și fac parte din procesul de modernizare a documentelor utilizate de instituție.
Asigurarea este adresată în special pensionarilor din cele patru județe în care va începe distribuirea noului format. Florin Manole a transmis că beneficiarii nu trebuie să aibă îndoieli cu privire la autenticitatea documentelor pe care le vor primi.
'Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice', a transmis Petre Florin Manole.