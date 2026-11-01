Se schimbă taloanele de pensie pentru cei care primesc banii pe card. Patru județe primesc primele noile documente

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 16:52

Pensionarii care încasează pensia pe card sau în cont bancar vor primi documente noi în patru județe din țară. Taloanele mov vor avea un format îmbunătățit, informații mai detaliate despre bani și un cod QR, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

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