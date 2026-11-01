Doliu la Universitatea din București. O apreciată profesoară de la Facultatea de Litere a murit la doar 50 de ani

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 15:31

Conf. univ. dr. Simona Drăgan, cadru didactic al Facultății de Litere din cadrul Universității din București, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani. Instituția a transmis un mesaj emoționant în memoria sa.

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