Șoferii mai au de așteptat înainte să circule pe lotul 3 al A0 Nord. Ce lucrări trebuie finalizate înainte de deschidere

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 17:16

Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, nu va fi deschis circulației până când nu vor fi îndeplinite toate condițiile de siguranță. Constructorul lucrează în continuare la montarea parapetelor și la marcajele rutiere.

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