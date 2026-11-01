Șoferii mai au de așteptat înainte să circule pe lotul 3 al A0 Nord. Ce lucrări trebuie finalizate înainte de deschidere

Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, nu va fi deschis circulației până când nu vor fi îndeplinite toate condițiile de siguranță. Constructorul lucrează în continuare la montarea parapetelor și la marcajele rutiere.
CNAIR nu deschide încă circulația pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord
Șoferii care așteaptă inaugurarea lotului 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord mai au de așteptat până la finalizarea lucrărilor necesare pentru siguranța traficului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat duminică faptul că sectorul dintre Afumați și Pantelimon va fi dat în circulație numai după ce vor fi îndeplinite toate condițiile obligatorii pentru desfășurarea traficului în siguranță.
Pe șantier se lucrează în continuare, echipele constructorului ocupându-se de instalarea parapetelor de protecție și de executarea marcajelor rutiere. Reprezentanții companiei au precizat că aceste intervenții sunt esențiale înainte ca șoferii să poată utiliza noul tronson.
„Se lucrează și astăzi pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Echipele constructorului continuă lucrările de montare a parapetelor de protecție și de realizare a marcajelor rutiere, elemente esențiale pentru siguranța circulației. Deschiderea traficului se va face numai după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru circulația în siguranță”, se arată în postarea CNAIR publicată pe pagina de Facebook a instituției.
Lotul Afumați-Pantelimon are un stadiu de execuție de peste 98%
Sectorul 3 al A0 Nord este construit de compania chineză CCECC. Potrivit datelor aferente lunii octombrie 2026, stadiul fizic al lucrărilor ajunsese la aproximativ 98,35%.
Tronsonul are o lungime de 8,6 kilometri și face legătura între DN2, în zona Afumați, și DN3, în zona Cernica-Pantelimon. Valoarea contractului de execuție este de aproximativ 398 de milioane de lei, fără TVA.
Deși lucrările au ajuns într-un stadiu avansat, CNAIR precizează că deschiderea circulației depinde de finalizarea tuturor intervențiilor necesare pentru ca șoferii să poată utiliza în siguranță acest sector al Autostrăzii Bucureștiului.