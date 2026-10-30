Doliu în muzica populară românească! A murit Vasile Pop, unul dintre cei mai apreciați ceterași din Transilvania

Este doliu în lumea folclorului românesc! Vasile Pop, cunoscut publicului sub numele de scenă „Lia din Frata”, s-a stins din viață. Artistul era unul dintre cei mai îndrăgiți ceterași din Câmpia Transilvaniei și și-a dedicat întreaga existență păstrării și promovării muzicii tradiționale.
Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, care au transmis un mesaj emoționant în memoria celui care a contribuit, de-a lungul anilor, la conservarea folclorului autentic. Dispariția sa a provocat numeroase reacții de regret în rândul celor care i-au cunoscut talentul și i-au apreciat muzica.
Vasile Pop, cunoscut drept „Lia din Frata”, a murit
Vasile Pop era considerat unul dintre reprezentanții importanți ai muzicii instrumentale tradiționale din zona Câmpiei Transilvaniei. Pasiunea pentru vioară a început încă din tinerețe, iar talentul său s-a format într-un mod specific vechilor lăutari ai satului: a învățat să cânte după ureche.
Cu timpul, și-a construit un stil interpretativ propriu și a devenit un nume respectat în comunitatea folclorică. A participat la numeroase manifestări dedicate tradițiilor populare, la sărbători și evenimente locale, fiind totodată alături de formația de jucăuși din Frata.
Vestea dispariției sale a fost primită cu multă tristețe de Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.
„Cu tristețe, echipa Centrului de Cultură și Artă «Tradiții Clujene» a primit vestea trecerii la cele veșnice a lui Vasile Pop, cunoscut în lumea folclorului tradițional drept «Lia din Frata», unul dintre cei mai apreciați ceterași ai Câmpiei Transilvaniei”, au transmis reprezentanții instituției.
Aceștia au evidențiat și contribuția artistului la păstrarea repertoriului muzical autentic, învățat și transmis în interiorul comunității din care făcea parte.
Artistul primise titlul de „Tezaur Uman Viu” în 2025
Recunoașterea valorii sale artistice a venit și la nivel național. În anul 2025, Vasile Pop a primit distincția onorifică „Tezaur Uman Viu”, o apreciere pentru talentul său și pentru rolul pe care l-a avut în transmiterea mai departe a tradițiilor muzicale românești.
Prin activitatea sa, ceterașul a contribuit la păstrarea identității culturale locale și la ducerea mai departe a unor melodii tradiționale care riscă să se piardă odată cu dispariția vechilor muzicanți.
Când va fi înmormântat Vasile Pop
Vasile Pop va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 31 octombrie 2026, în localitatea sa natală, comuna Frata, din județul Cluj.
Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, de la ora 12:00, tot la Capela din localitate.
„Cei care doresc să-și ia rămas-bun de la Vasile Pop pot participa la slujbele de priveghi (...) Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au mai transmis reprezentanții Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.
Plecarea sa lasă un gol în comunitatea folclorică din Transilvania, dar și în rândul celor care au apreciat muzica autentică și tradițiile păstrate cu grijă de generații întregi.