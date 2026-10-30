Doliu în muzica populară românească! A murit Vasile Pop, unul dintre cei mai apreciați ceterași din Transilvania

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 oct. 2026, 22:43

Este doliu în lumea folclorului românesc! Vasile Pop, cunoscut publicului sub numele de scenă „Lia din Frata”, s-a stins din viață. Artistul era unul dintre cei mai îndrăgiți ceterași din Câmpia Transilvaniei și și-a dedicat întreaga existență păstrării și promovării muzicii tradiționale.

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