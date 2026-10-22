Doliu în lumea jocurilor video! Manuel Otto a murit la doar 30 de ani

Lumea jocurilor video este în doliu după moartea lui Manuel Otto, dezvoltatorul german care a creat celebrul joc Stick Run. Tânărul, cunoscut de milioane de jucători din întreaga lume, s-a stins din viață la numai 30 de ani, în urma unui incident tragic produs în Bavaria, în sud-estul Germaniei. Circumstanțele exacte ale decesului sunt investigate de autorități.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, trupul neînsuflețit al dezvoltatorului a fost descoperit la o proprietate privată, după izbucnirea unui incendiu. Un vecin ar fi observat flăcările și ar fi încercat să intervină înainte de sosirea echipajelor de urgență.
Moartea lui Manuel Otto, în atenția anchetatorilor
Conform relatărilor din presa străină, tragedia s-ar fi produs în timpul unei transmisiuni live pe o platformă de streaming. Informațiile inițiale au indicat posibilitatea ca tânărul să-și fi pierdut viața în timp ce era urmărit de utilizatori online, însă împrejurările exacte ale incidentului trebuie stabilite de autorități.
Transmisiunea ar fi fost întreruptă, iar ulterior au apărut mesaje publice prin care a fost confirmat decesul creatorului jocului Stick Run.
Vestea a provocat numeroase reacții în comunitatea de gameri, unde Manuel Otto era apreciat pentru proiectul care i-a adus notorietate încă din adolescență.
Mesajul emoționant transmis de echipa Stick Run
Reprezentanții jocului au publicat un mesaj de condoleanțe în memoria dezvoltatorului, evocând contribuția sa la formarea unei comunități internaționale de jucători.
„Cu inima grea confirmăm și anunțăm trecerea în neființă a creatorului, dezvoltatorului și colegului nostru Stick Runner, Marc-Manuel Alexander Otto”, au transmis reprezentanții echipei.
Aceștia au subliniat că pierderea nu înseamnă doar dispariția persoanei care a conceput jocul, ci și a unui coleg a cărui muncă a influențat experiențele și amintirile multor oameni.
Potrivit mesajului publicat online, moștenirea sa va continua să existe prin jocul creat și prin generațiile de utilizatori care au descoperit Stick Run de-a lungul anilor.
Twitch ar fi eliminat canalul folosit pentru transmisiunea live
După apariția informațiilor despre incident, canalul de pe Twitch asociat transmisiunii ar fi fost șters, împreună cu materialele video aferente, potrivit relatărilor din presa internațională.
În acest context, reprezentanții platformei au transmis un mesaj referitor la importanța sănătății mintale și la sprijinul acordat utilizatorilor care se confruntă cu perioade dificile.
„Ceea ce s-a întâmplat este oribil, iar sănătatea mintală și starea de bine a comunității noastre contează enorm pentru noi”, ar fi transmis reprezentanții platformei, încurajând persoanele aflate în dificultate să apeleze la resurse de sprijin disponibile în zona lor.
Ancheta privind decesul lui Manuel Otto continuă, iar circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie clarificate.
Cine a fost Manuel Otto, creatorul jocului Stick Run
Manuel Otto a început să dezvolte Stick Run în anul 2010, când avea doar 14 ani. Jocul a fost lansat inițial gratuit pe Facebook și a atras rapid atenția utilizatorilor datorită mecanicii sale simple, dar captivante.
Jucătorii trebuiau să controleze un personaj care alerga, să evite obstacolele apărute pe traseu și să acumuleze puncte. Simplitatea regulilor și ritmul alert au contribuit la popularitatea proiectului.
În timp, Stick Run a devenit un joc cunoscut în mediul online, fiind disponibil atât prin intermediul browserelor web, cât și pe dispozitive mobile.
Potrivit datelor prezentate de dezvoltatori, jocul a atras peste 43 de milioane de utilizatori la nivel mondial, devenind unul dintre proiectele care au marcat perioada de popularitate a jocurilor sociale pe Facebook.
Moartea lui Manuel Otto la numai 30 de ani reprezintă o pierdere pentru comunitatea care a crescut alături de Stick Run și pentru cei care i-au urmărit activitatea în lumea dezvoltării de jocuri video.