Doliu în lumea jocurilor video! Manuel Otto a murit la doar 30 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 oct. 2026, 23:55

Lumea jocurilor video este în doliu după moartea lui Manuel Otto, dezvoltatorul german care a creat celebrul joc Stick Run. Tânărul, cunoscut de milioane de jucători din întreaga lume, s-a stins din viață la numai 30 de ani, în urma unui incident tragic produs în Bavaria, în sud-estul Germaniei. Circumstanțele exacte ale decesului sunt investigate de autorități.

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