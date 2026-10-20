Zi de doliu în lumea modei! Fosta iubită a lui Justin Bieber a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a devenit mamă

Lumea modei este în doliu după moartea modelului australian Sahara Ray, care s-a stins din viață la doar 34 de ani. Creatoarea de costume de baie devenise mamă în ianuarie 2026, când a adus pe lume o fetiță pe nume Snow. Vestea dispariției sale a fost confirmată de familie, însă circumstanțele exacte ale decesului nu au fost dezvăluite.
Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Sahara Ray a murit duminică, 18 octombrie, într-un spital, în prezența celor dragi. Familia a confirmat decesul a doua zi, transmițând un mesaj emoționant despre afecțiunea pe care apropiații i-au purtat-o.
„A murit aseară, la spital, înconjurată de familie. Era atât de iubită”, au transmis membrii familiei pentru publicația TMZ.
Până în prezent, nu au fost făcute publice informații oficiale privind cauza morții. Dispariția tinerei este cu atât mai dureroasă cu cât aceasta își începuse recent viața de mamă, o etapă pe care o împărtășise cu urmăritorii săi din mediul online.
Sahara Ray devenise mamă în ianuarie 2026
Începutul anului 2026 a adus o schimbare importantă în viața modelului australian. Sahara Ray a născut o fetiță, pe care a numit-o Snow, iar în lunile următoare a publicat imagini din noua sa viață alături de copil.
În iulie, aceasta a distribuit pe Instagram fotografii cu fiica sa, însoțite de mesajul „My whole heart”, tradus prin „Întreaga mea inimă”. Potrivit relatărilor din presa internațională, acea postare ar fi fost ultima sa publicație pe platforma de socializare.
Mesajul, care exprima atașamentul profund față de copilul său, capătă acum o semnificație aparte pentru cei care i-au urmărit activitatea. Moartea sa lasă în urmă o fetiță aflată la începutul vieții, dar și o familie și numeroși apropiați îndurerați.
Cine a fost Sahara Ray, modelul care a atras atenția internațională
Sahara Ray era fiica surferului australian Tony Ray și și-a construit o carieră în industria modei. A devenit cunoscută atât prin activitatea sa de model, cât și prin prezența pe rețelele sociale, unde publica imagini din viața personală și profesională.
Ulterior, tânăra și-a dezvoltat propriul brand de costume de baie, Sahara Ray Swim, transformându-și pasiunea pentru modă într-o afacere. Prin proiectele sale, a reușit să atragă atenția publicului interesat de tendințele vestimentare și de stilul de viață promovat în mediul online.
Numele său a ajuns în atenția presei internaționale și în 2016, când a fost fotografiată alături de cântărețul canadian Justin Bieber, în timpul unei vacanțe în Hawaii. Imaginile au generat numeroase comentarii, iar Sahara Ray a fost prezentată în publicațiile mondene drept una dintre femeile cu care artistul fusese asociat.
Problemele de sănătate despre care vorbise public
În 2024, Sahara Ray a dezvăluit că fusese diagnosticată cu sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică rară, care poate afecta nervii periferici și poate provoca slăbiciune musculară, dificultăți de mișcare sau, în forme severe, paralizie.
Modelul a vorbit public despre diagnosticul primit după un accident rutier grav și despre provocările întâmpinate în perioada de recuperare.
Cu toate acestea, nu există informații oficiale care să confirme că afecțiunea neurologică ar fi avut legătură cu decesul său. În absența unui anunț din partea familiei sau a autorităților, cauza morții rămâne necunoscută.
Dispariția Saharei Ray, la numai 34 de ani, a provocat tristețe în rândul celor care o cunoșteau și al celor care îi urmăreau activitatea.