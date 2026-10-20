Zi de doliu în lumea modei! Fosta iubită a lui Justin Bieber a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a devenit mamă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 18:12

Lumea modei este în doliu după moartea modelului australian Sahara Ray, care s-a stins din viață la doar 34 de ani. Creatoarea de costume de baie devenise mamă în ianuarie 2026, când a adus pe lume o fetiță pe nume Snow. Vestea dispariției sale a fost confirmată de familie, însă circumstanțele exacte ale decesului nu au fost dezvăluite.

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