Miss Italia 2026 este o româncă. Sarah Rizea are 18 ani și este sportivă de performanță

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 15:34

Sarah Rizea, o tânără de 18 ani din România, a câștigat titlul de Miss Italia 2026. Sportivă de performanță și componentă a lotului național de înot sincron al Italiei, aceasta a reprezentat regiunea Liguria în competiție și a fost desemnată câștigătoare în cadrul finalei desfășurate luni seară, 21 septembrie, la Castelul Santa Severa, în apropiere de Roma.

Distribuie articolul