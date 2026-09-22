Miss Italia 2026 este o româncă. Sarah Rizea are 18 ani și este sportivă de performanță

Sarah Rizea, o tânără de 18 ani din România, a câștigat titlul de Miss Italia 2026. Sportivă de performanță și componentă a lotului național de înot sincron al Italiei, aceasta a reprezentat regiunea Liguria în competiție și a fost desemnată câștigătoare în cadrul finalei desfășurate luni seară, 21 septembrie, la Castelul Santa Severa, în apropiere de Roma.
Finala celei de-a 80-a ediții a concursului Miss Italia a fost transmisă în direct pe RaiPlay și San Marino TV. Victoria tinerei cu origini românești reprezintă un moment important pentru familia sa, care trăiește în Italia, dar păstrează legături cu România.
Cine este Sarah Rizea, noua Miss Italia
Sarah Rizea s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri, în regiunea Piemont. La vârsta de 11 ani s-a mutat împreună cu familia la Vado Ligure, în provincia Savona, unde locuiește și în prezent.
Tânăra practică înotul sincron de la vârsta de opt ani și a ajuns să concureze la cel mai înalt nivel. Face parte din grupul sportiv Fiamme Oro al Poliției de Stat și este componentă a echipei naționale de seniori.
Prima convocare la lotul național a venit în 2021, moment pe care Sarah Rizea spune că nu îl va uita niciodată.
„Îmi amintesc și acum emoția de nedescris, bătăile accelerate ale inimii și lacrimile de bucurie”, a povestit tânăra, explicând că acea experiență a făcut-o să realizeze că eforturile și orele lungi de pregătire au meritat, arată Corriere della Sera.
Sarah susține că a strâns deja aproximativ 100 de medalii de-a lungul carierei sportive, incluzând competițiile regionale, naționale și internaționale.
Miss Italia, un vis pe care îl avea din copilărie
Participarea la concursul de frumusețe nu a fost însă o decizie luată întâmplător. Sarah Rizea spune că urmărea competiția încă din copilărie și și-a dorit să participe atunci când va avea vârsta necesară.
Imediat după ce a împlinit 18 ani, s-a înscris în concurs.
Tânăra a ajuns în finală cu titlul de Miss Liguria, iar în seara de 21 septembrie a primit coroana de Miss Italia 2026.
Într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, Sarah a vorbit despre momentul câștigării trofeului și despre planurile sale pentru viitor.
Întrebată ce a fost mai emoționant, prima convocare la echipa națională sau câștigarea titlului de Miss Italia, ea a spus că cele două experiențe sunt diferite, însă în prezent se bucură enorm de victoria din concursul de frumusețe.
Sarah Rizea are origini românești
Deși s-a născut și a crescut în Italia, Sarah Rizea nu a uitat de rădăcinile sale românești.
Tatăl său, Marian, lucrează în domeniul construcțiilor și se ocupă de montarea ușilor și ferestrelor. Mama sa, Alina, lucrează la Biroul pentru Imigrări din cadrul Inspectoratului de Poliție din Savona.
Sarah mai are o soră, Karina, în vârstă de 15 ani.
Bunicii săi locuiesc în România, iar tânăra spune că păstrează legătura cu familia din țară și că ultima vizită la rudele sale din România a avut loc cu mai puțin de un an înainte de câștigarea concursului.
Victoria de la Miss Italia a fost dedicată de Sarah ambelor părți ale familiei, atât celor care trăiesc în Italia și au susținut-o permanent, cât și rudelor din România.
Astfel, Sarah Rizea a ajuns să poarte coroana Miss Italia 2026 după o competiție în care experiența scenică, personalitatea, pregătirea și performanțele sportive au avut un rol important. Tânăra își propune acum să își continue în paralel cele două drumuri: cel din lumea concursurilor de frumusețe și cariera de sportivă de performanță.