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Moda si frumusete· 1 min citire
9 septembrie, Ziua Mondială a Frumuseții. Cum a apărut această sărbătoare și ce înseamnă pentru industria de beauty
Frumusețe
În fiecare an, pe 9 septembrie este celebrată Ziua Mondială a Frumuseții, o zi dedicată îngrijirii personale, esteticii și profesioniștilor din domeniul frumuseții și al terapiilor spa. Evenimentul a fost lansat de Comitetul Internațional de Estetică și Cosmetologie (CIDESCO), organizație care urmărește promovarea unor standarde ridicate în industria frumuseții la nivel internațional.
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