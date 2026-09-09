9 septembrie, Ziua Mondială a Frumuseții. Cum a apărut această sărbătoare și ce înseamnă pentru industria de beauty

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 09:37

În fiecare an, pe 9 septembrie este celebrată Ziua Mondială a Frumuseții, o zi dedicată îngrijirii personale, esteticii și profesioniștilor din domeniul frumuseții și al terapiilor spa. Evenimentul a fost lansat de Comitetul Internațional de Estetică și Cosmetologie (CIDESCO), organizație care urmărește promovarea unor standarde ridicate în industria frumuseții la nivel internațional.

Distribuie articolul