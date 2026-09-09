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Moda si frumusete· 1 min citire

9 septembrie, Ziua Mondială a Frumuseții. Cum a apărut această sărbătoare și ce înseamnă pentru industria de beauty

Frumusețe

Frumusețe

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 09:37

În fiecare an, pe 9 septembrie este celebrată Ziua Mondială a Frumuseții, o zi dedicată îngrijirii personale, esteticii și profesioniștilor din domeniul frumuseții și al terapiilor spa. Evenimentul a fost lansat de Comitetul Internațional de Estetică și Cosmetologie (CIDESCO), organizație care urmărește promovarea unor standarde ridicate în industria frumuseții la nivel internațional.

Ziua Mondială a Frumuseții, sărbătorită pe 9 septembrie

Ziua Mondială a Frumuseții este marcată anual la data de 9 septembrie, inițiativa aparținând CIDESCO - Comitetul Internațional de Estetică și Cosmetologie.

Organizația promovează această zi ca pe o ocazie de a atrage atenția asupra domeniului esteticii, al terapiilor de frumusețe și al serviciilor spa, precum și asupra importanței pregătirii profesionale în acest sector.

CIDESCO a început să marcheze International Beauty Day în anul 1995.

Cu această ocazie, organizația îi încurajează pe cei interesați să se alăture campaniei prin distribuirea pe rețelele sociale a propriilor definiții ale frumuseții, dar și prin promovarea evenimentelor dedicate acestui domeniu. Unul dintre hashtagurile asociate campaniei este #InternationalBeautyDay.

CIDESCO, organizație fondată în 1946

Comitetul Internațional de Estetică și Cosmetologie a fost înființat în anul 1946, la Bruxelles.

Scopul organizației a fost încă de la început promovarea schimbului de experiență și a informațiilor referitoare la noile terapii din domeniul frumuseții și spa.

De-a lungul timpului, CIDESCO și-a extins activitatea la nivel internațional, dezvoltând o rețea de școli și centre de pregătire profesională.

În prezent, sediul organizației se află la Zurich, iar rețeaua sa este prezentă în peste 40 de țări.

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