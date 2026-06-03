Top 10 alimente recomandate de nutriționiști pentru un păr sănătos și rezistent

Aspectul și sănătatea părului sunt influențate de numeroși factori, de la condițiile de mediu și expunerea la soare până la moștenirea genetică. Cu toate acestea, specialiștii susțin că alimentația joacă un rol esențial în procesul de creștere, regenerare și menținere a unui păr puternic și strălucitor.

Nutrienții esențiali pentru sănătatea părului

Nutriționiștii recomandă o dietă echilibrată, bogată în fructe, legume, proteine și grăsimi sănătoase, pentru a asigura organismului toți nutrienții necesari. Potrivit lui Kacie Vavrek, dietetician la Universitatea de Stat din Ohio, o alimentație variată oferă, în cele mai multe cazuri, vitaminele și mineralele necesare pentru sănătatea părului, pielii și unghiilor.

Specialista explică faptul că părul trece prin patru etape distincte de dezvoltare: creștere, tranziție, repaus și cădere. Deficiențele de proteine, fier, zinc și vitaminele A, C, D și E pot afecta semnificativ acest proces și pot favoriza degradarea firului de păr.

De asemenea, acizii grași omega-3, vitamina B12 și acidul folic contribuie la funcționarea optimă a celulelor, la circulația sanguină și la hidratarea scalpului, factori importanți pentru menținerea unui păr sănătos.

Alimentele care contribuie la întărirea părului

Peștele gras, precum somonul, tonul, sardinele, macroul, heringul și hamsiile, se numără printre cele mai recomandate alimente datorită conținutului ridicat de omega-3, proteine și vitaminele D și B12. Studiile arată că aceste substanțe nutritive pot susține creșterea părului, producția de colagen și rezistența firului de păr.

Ficatul de vită reprezintă o altă sursă valoroasă de nutrienți, furnizând cantități importante de fier, vitamina A și biotină. Consumat împreună cu alimente bogate în vitamina C, acesta poate favoriza o absorbție mai eficientă a fierului.

Ouăle sunt, la rândul lor, benefice pentru sănătatea podoabei capilare, datorită conținutului de proteine, folat, vitamina D și vitamina B12. Potrivit specialiștilor, aportul adecvat de proteine și fier este esențial pentru alimentarea foliculilor de păr cu oxigen și pentru susținerea procesului de creștere.

Nuci, legume și lactate, aliați ai podoabei capilare

Lista alimentelor recomandate este completată de nuci și semințe, surse importante de grăsimi sănătoase și antioxidanți. Fructele și legumele, în special citricele, fructele de pădure, morcovii, cartofii dulci și legumele cu frunze verzi, furnizează vitamine și compuși care contribuie la sănătatea scalpului și la protecția împotriva stresului oxidativ.

Spanacul și ardeii grași sunt, de asemenea, apreciate pentru aportul lor de vitamine și minerale, iar leguminoasele precum lintea și fasolea oferă proteine vegetale și fier. Produsele lactate completează această listă prin conținutul de proteine și nutrienți esențiali.

Specialiștii subliniază că grăsimile sănătoase, alături de vitaminele A, C, D și E, susțin circulația sanguină la nivelul scalpului, stimulează producția de colagen și contribuie la menținerea unui păr puternic, hidratat și rezistent în timp.

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