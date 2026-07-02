„Împreună până la sfârșit”. Fostă regină a frumuseții din Florida și iubitul ei, găsiți morți după cutremurele din Venezuela

Skarlent Rodríguez, fosta regină a frumuseții din Florida, în vârstă de 23 de ani, și iubitul ei au fost găsiți morți sub ruinele blocului în care locuiau, la aproape o săptămână după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela. Familiile celor doi au confirmat decesul după finalizarea operațiunilor de căutare și salvare.
Corpurile celor doi au fost găsite unul lângă celălalt
Skarlent Rodríguez și iubitul ei, José Castro, dispăruseră după ce blocul în care locuiau, în Catia La Mar, statul La Guaira, s-a prăbușit în urma unuia dintre cutremurele devastatoare produse pe 24 iunie, relatează joi The New York Post (NYP).
După mai multe zile de căutări, echipele de salvare au recuperat trupurile celor doi de sub dărâmături. Familiile lor au anunțat vestea prin intermediul unei campanii comune de strângere de fonduri.
Skarlent Rodríguez și iubitul său, José Castro / Captură Instagram
„Din păcate, amândoi au fost găsiți fără viață... unul lângă celălalt, împreună până în ultimele clipe”, au transmis rudele. „Nu există cuvinte care să descrie durerea prin care trecem”, au adăugat acestea.
Tragedia a lovit puternic familia lui José Castro. Potrivit apropiaților, tatăl, bunica, unchiul și mătușa acestuia și-au pierdut, de asemenea, viața în cutremurele devastatoare.
Istoricul fabulos al lui Skarlent Rodríguez
Originară din Venezuela, Skarlent Rodríguez devenise cunoscută în comunitatea concursurilor de frumusețe după ce a câștigat titlul de Miss Grand Orlando în competiția desfășurată anul trecut în Florida. Deși nu a obținut coroana Miss Grand Florida, tânăra era apreciată pentru activitatea sa în domeniul modelingului și pentru implicarea în evenimente publice.
Skarlent Rodríguez/ Captură Instagram
Organizația Miss Grand Florida a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale, descriind-o drept o persoană cu „un zâmbet radiant, un spirit cald și o atitudine pozitivă”.
„Va fi amintită nu doar pentru frumusețea și realizările sale, ci și pentru felul în care îi inspira pe cei din jur și pentru demnitatea cu care se purta”, au transmis reprezentanții organizației.
Bilanțul cutremurelor continuă să crească
Cutremurele puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie au provocat distrugeri masive în mai multe regiuni ale țării.
Potrivit autorităților venezuelene, cel puțin 1.719 de persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 5.000 au fost rănite, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare în zonele cele mai grav afectate.