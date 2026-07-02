„Împreună până la sfârșit”. Fostă regină a frumuseții din Florida și iubitul ei, găsiți morți după cutremurele din Venezuela

Publicat 2 iul. 2026, 10:28 Actualizat 2 iul. 2026, 11:13

Skarlent Rodríguez, fosta regină a frumuseții din Florida, în vârstă de 23 de ani, și iubitul ei au fost găsiți morți sub ruinele blocului în care locuiau, la aproape o săptămână după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela. Familiile celor doi au confirmat decesul după finalizarea operațiunilor de căutare și salvare.

Distribuie articolul