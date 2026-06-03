Drama unei femei după o operație estetică eșuată. De șase ani nu își mai poate închide complet ochii

Sursă: Realitatea.net

Ceea ce trebuia să fie o intervenție estetică menită să-i îmbunătățească aspectul s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o femeie din China. La șase ani de la operația pentru crearea pleoapelor duble, aceasta continuă să sufere de complicații grave și ireversibile, care îi afectează atât sănătatea, cât și viața de zi cu zi.

O procedură estetică aparent banală s-a transformat într-o tragedie

În iunie 2020, femeia, identificată sub pseudonimul Wang Li, a decis să apeleze la o clinică de estetică din Suzhou pentru o intervenție cosmetică populară în Asia - crearea pleoapelor duble. Recomandată de o persoană apropiată, clinica părea să ofere servicii profesionale, iar pacienta a plătit aproximativ 12.000 de yuani pentru operație.

Potrivit declarațiilor sale, evaluarea și intervenția au fost realizate chiar de directorul clinicii. Însă la scurt timp după procedură, starea femeii s-a deteriorat dramatic.

Complicații severe apărute imediat după operație

La numai câteva ore după intervenție, Wang Li a început să acuze dureri puternice și o presiune neobișnuită la nivelul ochilor. Situația s-a agravat rapid, iar femeia a dezvoltat ectropion, o afecțiune în care pleoapele se răsucesc spre exterior și nu mai protejează corespunzător globul ocular.

Din cauza complicațiilor, aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au încercat să îi stabilizeze starea. Cu toate acestea, problemele nu au dispărut nici după ani de tratamente și consultații.

Nu își mai poate închide ochii nici măcar în somn

Consecințele intervenției sunt resimțite și astăzi. Femeia susține că nu și-a mai putut închide complet ochii de la momentul operației. Chiar și atunci când doarme, pleoapele rămân parțial deschise, ceea ce îi provoacă disconfort permanent și afectează sănătatea oculară.

Investigațiile medicale au arătat că, atunci când încearcă să închidă ochii, rămâne un spațiu de aproximativ un centimetru între pleoape. În plus, funcționarea canalelor lacrimale a fost afectată, iar ochii îi lăcrimează constant.

Medicii au diagnosticat și keratită, o inflamație a corneei care poate provoca dureri, sensibilitate la lumină și probleme de vedere.

Descoperire șocantă: medicul care a operat-o nu avea licență

În urma anchetei demarate de autorități, au ieșit la iveală nereguli grave. S-a constatat că persoana care a efectuat intervenția nu deținea o licență medicală valabilă pentru practicarea profesiei.

Mai mult decât atât, clinica unde a fost realizată operația nu avea autorizațiile necesare pentru efectuarea unor astfel de proceduri medicale.

Ca urmare a investigațiilor, autoritățile sanitare au confiscat echipamentele și medicamentele utilizate în clinică, au aplicat sancțiuni financiare consistente și au dispus anularea înregistrării unității medicale la doar câteva luni după incident.

Medicul a fost condamnat pentru malpraxis

Ancheta a scos la iveală și alte cazuri similare. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, medicul ar fi efectuat intervenții și în alte clinici, iar unul dintre pacienți ar fi rămas cu un grad de invaliditate permanentă.

În cele din urmă, cadrul medical a fost găsit vinovat pentru practicarea ilegală a medicinei și malpraxis. Acesta a primit o pedeapsă de șase luni de detenție și a fost obligat să plătească o amendă.