Părinţii fetiței de 6 ani, care a murit după o banală operație de apendicită, somaţi să returneze ultima alocație. Avocat: „Copilul efectiv respira în luna februarie”

Caz absurd și în același timp revoltător în Costanța. Părinții fetiței de 6 ani, care a murit în luna februarie după ce a intrat în moarte cerebrală în urma unei operații de apendicită la Spitalul Județean Constanța, au fost somați să returneze alocația primită pentru ultima lună de viață a copilului, respectiv suma de 292 de lei

Este vorba despre cazul Ancuței, fetița de 6 ani, care în luna februarie a ajuns la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală în moarte cerebrală, după o operație de apendicită efectuată la Spitalul Județean din Constanța.

Din păcate medicii din București nu au mai putut să facă nimic pentru fetiță, moartea acesteia căzând ca un trăsnet peste părinții săi.

La câteva luni distanță, familia micuței a primit o nouă lovitură din partea autorităților. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța le-a trimis o notificare părinților în care li se solicită să înapoieze alocația pentru ultima lună de viață a copilului, suma fiind de 292 de lei.

Avocat: „Copilul efectiv respira în luna februarie”

Avocata familiei, Ghiulfer Aisun Ismail, a explicat că notificarea de restituire a venit pe fondul unei interpretări legate de data decesului consemnată în documente.

„Familia s-a trezit cu o cerere de restituire din partea AJPIS Constanţa, cu alocaţia copilaşei pentru o lună. Certificatul de deces este eliberat în februarie. Pe certificat scrie într-adevăr că data decesului asimilată lor este în ianuarie, dar copilul efectiv respira, în luna februarie până a murit, a respirat. Părinții respectivi au făcut cheltuieli, dacă ar fi să ne gândim inclusiv la natura juridică a alocației de stat, la destinația care ar trebui s-o aibă”, a declarat avocata Ghiulfer Aisun Ismail, potrivit sursei.