Alertă aeriană la granița României. Noi atacuri cu drone, a fost emis un mesaj Ro-ALERT. Anunțul MApN
Noi atacuri cu dronă la granița României. Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost alertaţi, sâmbătă, în urma unor lovituri efecuate de Rusia asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu țara noastră. Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu au fost raportate drone care să fi pătruns în spațiul aerian românesc.
Reprezentanţii MApN au anunţat că, sâmbătă, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.
”Sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09.05, în spaţiul aerian ucrainean, un grup de ţinte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naţionale a României.
Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO- Alert fiind transmis la ora 09.28”, au afirmat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.
Alerta aeriana a încetat la ora 09.53, iar potrivit MApN ”nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian”.
