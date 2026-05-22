Alertă falsă. Suspiciunea de hantavirus a pacientului din Reșița fost infirmată după analizele făcute la Institutul Cantacuzino

Cazul bărbatului din Reșița, internat cu simptome care au ridicat suspiciuni privind o posibilă infectare cu hantavirus, a fost clarificat după rezultatele analizelor de laborator.

Autoritățile medicale au anunțat că testele efectuate au ieșit negative, iar infecția cu hantavirus nu a fost confirmată.

Potrivit unui comunicat oficial, probele biologice au fost analizate de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

“În urma analizelor probelor biologice efectuate de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, cazul a fost infirmat, rezultatele fiind negative pentru infecția cu hantavirus”, se arată într-un comunicat.

Medicii continuă investigațiile

Deși varianta infectării cu hantavirus a fost exclusă, medicii încearcă în continuare să afle ce a provocat simptomele pacientului.

Bărbatul fusese internat la secția de boli infecțioase a Spitalul Județean din Reșița după ce a prezentat o simptomatologie compatibilă cu această infecție.

Înainte de apariția problemelor medicale, pacientul călătorise recent în Serbia, detaliu care a contribuit la evaluarea epidemiologică făcută de medici.

În acest moment, investigațiile medicale continuă pentru stabilirea diagnosticului exact.

Un caz de hantavirus a fost confirmat recent la Arad

Suspiciunea apărută în cazul pacientului din Reșița a atras atenția și pentru că săptămâna trecută autoritățile sanitare au confirmat un caz real de hantavirus în Arad.

Este vorba despre un bărbat care s-a infectat după ce a intrat în contact cu șoareci, principalii purtători ai virusului.

Hantavirusul este o infecție rară, transmisă în general prin contact cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora, iar simptomele pot varia de la febră și dureri musculare până la complicații respiratorii severe.