Acuzații: „Bolojan ar fi negociat banii guvernului cu frații Micula!”

Daniel Zamfir a făcut acuzații dure împotriva lui Ilie Bolojan. Senatorul PSD susține că acesta ar fi negociat cu frații Micula alocarea unor bani din fondul de rezervă al Guvernului drept despăgubiri în urma procesului câștigat de miliardarii controversați.

Totul s-ar fi petrecut chiar sub privirile funcționarilor de la Ministerul Finanțelor, spune Daniel Zamfir . Jurnaliștii Realitatea PLUS au solicitat Executivului un punct de vedere, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

Daniel Zamfir: „Bolojan și frații Micula împărțeau banii pe un șervețel!”

„Cu un șervețel sau pe un șervețel și pe un pix, Ilie Bolojan, cu frații Micula și cu avocatul fraților Micula, în prezența funcționarilor din Ministerul de Finanțe, împărțeau banii din fondul de rezervă pe șervețel. Este poate cel mai grav trafic de influență în cabinetul unui prim ministru care s-a petrecut de la Revoluție încoace.

Reformatorul și gardianul banilor publici, ne arată o complicitate cel puțin condamnabilă pentru ca miliardarii de la Oradea să primească, să beneficieze de câștiguri suplimentare din această acțiune, pentru că, nu-i așa, au solicitat și au obținut penalități de 100.000 de dolari pe săptămână și o amendă de peste 15 milioane de lei. Aici am constatat că, în loc să fie alături de funcționarii Ministerului de Finanțe care luptau cu mafia de la Oradea, le-a cerut să cedeze în favoarea miliardarilor orădeni.”, a zis senatorul - Daniel Zamfir.