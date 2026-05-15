Lia Olguța Vasilescu critică măsurile luate de Bolojan: „Ce s-a făcut până acum nu este reformă administrativă”
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președintele Asociației Municipiilor din România, susține că măsurile luate de fostul premier Ilie Bolojan la nivel local nu reprezintă o reformă administrativă reală, ci doar „niște ajustări financiare”.
Edilul social-democrat a declarat, joi seară, la Râmnicu Vâlcea, că efectele măsurilor diferă de la un oraș la altul și că în unele administrații nu a fost nevoie de concedieri, în timp ce în altele au fost făcute disponibilizări.
„Această reformă, care s-a făcut până acum cel puţin, a fost vizibilă de la caz la caz. De exemplu la Craiova nu a trebuit să fie disponibilizat niciun angajat. La Vâlcea am înţeles că la fel. În alte localităţi importante din România poate au plecat 30-40, chiar mai multe persoane. Este în funcţie şi de cum am făcut angajările înainte de a veni această Ordonanţă 7. Sunt unii care pe cifrele care au fost comunicate de prefect ar trebui să mai angajeze 40 de persoane şi sunt alţii care trebuie să mai facă disponibilizări. Deci, este de la caz la caz. Numai că asta nu este reformă administrativă”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.
Primarul Craiovei cere regionalizarea României
Lia Olguța Vasilescu spune că adevărata reformă administrativă ar însemna regionalizarea țării și comasarea localităților mici.
„Vom vorbi despre reformă administrativă în momentul în care vom avea un judeţ care să fie de fapt cât o regiune – adică să se facă regionalizarea şi să se meargă pe ceea ce există acum în regiunile pe care sunt constituite ADR-urile – când localităţile mici vor fi comasate şi nu va mai exista nicio localitate fără 5.000 de locuitori. Asta trebuie să fie reforma administrativă. Ce s-a făcut până acum a fost mai degrabă din punct de vedere financiar să mai fie făcute nişte ajustări”, a adăugat aceasta, conform Agerpres.
