Radu Miruță a respins bugetele CFR Călători și CFR SA: „Au fost trecuți în buget bani inexistenți”

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat că a refuzat să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli pentru CFR Călători și CFR SA, în forma în care i-au fost prezentate, invocând pierderi mai mari față de anul anterior și practici contabile pe care le-a catalogat drept „cosmetizarea pierderilor”.

Principalul motiv al respingerii bugetului CFR Călători îl reprezintă includerea la capitolul „alte venituri” a sumei de 785 de milioane de lei, reprezentând o subvenție estimată din partea statului pentru operarea trenurilor de călători, bani care nu sunt aprobați în bugetul de stat.

„Practic, au fost trecuți în buget bani inexistenți, iar astfel, pe hârtie, pierderea companiei era transformată în profit”, a explicat Miruță.

Ministrul a mai criticat faptul că suma a fost calculată folosind tariful maxim legal, „ca și cum legea obligă statul să plătească mereu plafonul maxim”, precizând că această interpretare este incorectă.