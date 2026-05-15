Accident cumplit pe A7. O persoană și-a pierdut viața într-o coliziune devastatoare
O persoană a murit și alta a fost rănită într-un accident rutier produs, vineri, pe autostrada A7, la kilometrul 62, după ce mașina în care se aflau a intrat în coliziune cu glisiera mediană, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău.
Potrivit sursei citate, impactul s-a soldat cu rănirea șoferului și cu decesul pasagerului, ambii din județul Vrancea.
'Din primele date de la fața locului a reieșit că autoutilitara condusă dinspre București către Vrancea, de către un șofer de 41 de ani, din Vrancea, ar fi intrat în coliziune cu o glisieră mediană. Impactul s-a soldat cu rănirea șoferului și cu decesul pasagerului acestuia, un bărbat de 38 de ani, de asemenea din Vrancea. Șoferul rănit a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru evaluare medicală', precizează ISU Buzău.
Polițiștii au dirijat traficul în zonă pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și cercetarea locului faptei.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.
