România a transformat tractorul în armă de război. Vehiculul autonom prezentat la București poate intra direct pe front

Industria românească de utilaje grele face un pas spectaculos către zona tehnicii militare autonome. Un producător cunoscut până acum pentru echipamente agricole și forestiere a prezentat la București un vehicul care pare desprins din războaiele viitorului: o dronă terestră autonomă construită pe baza unei platforme inspirate din tehnologia tractoarelor industriale.

Compania românească IRUM a venit la expoziția Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) cu modelul IRON-690, un sistem modular destinat operațiunilor militare de sprijin defensiv. Apariția prototipului arată că firma este pregătită să treacă de la producția clasică de utilaje civile la dezvoltarea de echipamente autonome pentru câmpul de luptă.

Vehiculul poate fi modificat rapid în funcție de misiune

Potrivit producătorului, IRON-690 a fost conceput ca o platformă flexibilă, capabilă să fie reconfigurată mecanic fără schimbări structurale complicate. Sistemul poate fi adaptat rapid pentru diverse tipuri de operațiuni, în funcție de cerințele din teren.

La baza proiectului stă o arhitectură off-road deja testată în condiții extreme din agricultură și exploatări forestiere. Practic, experiența acumulată în zone dificile de lucru a fost transferată către dezvoltarea unui vehicul militar autonom.

Platforma are o lungime de 6,19 metri și o gardă la sol de 50 de centimetri, caracteristici care îi permit să opereze pe teren accidentat. Capacitatea de transport ajunge la 7 tone, ceea ce transformă sistemul într-un vehicul important pentru logistica de front, scrie Defense Romania .

Poate merge prin noroi și urca pante abrupte

Mobilitatea reprezintă unul dintre punctele forte ale proiectului IRON-690. Vehiculul a fost gândit pentru deplasare în condiții dificile, inclusiv pe teren instabil sau în zone cu noroi.

Sistemul utilizează o tracțiune special adaptată pentru suprafețe grele și poate urca pante abrupte, performanță întâlnită de regulă la vehiculele militare pe șenile.

Propulsia este asigurată de un motor Perkins Diesel care, în versiunea militară, dezvoltă 90 de kilowați și un cuplu de 550 Newton-metri. Configurația permite obținerea unei forțe ridicate la viteze mici, exact în condițiile în care terenul devine dificil și mobilitatea este esențială.

Rolul vehiculului pe câmpul de luptă

Concepția tactică a platformei urmărește reducerea expunerii militarilor în zone periculoase. IRON-690 a fost proiectat pentru a prelua o serie de misiuni logistice care, în mod normal, ar necesita prezența echipajelor umane.

Vehiculul poate fi folosit pentru transport de muniție, aprovizionarea unităților militare, evacuare medicală sau intervenții de geniu.

Prin automatizarea acestor operațiuni, sistemul reduce riscurile pentru trupele de sprijin aflate în apropierea liniei frontului.

Proiect dezvoltat împreună cu ROMARM

În dezvoltarea platformei au fost implicate și consultări tehnice cu compania de stat ROMARM. Colaborarea are rolul de a adapta sistemul la standardele necesare echipamentelor militare și de a permite participarea la procedurile oficiale de achiziții pentru Forțele Terestre.

IRON-690 dispune de o arhitectură de comandă și control bazată pe comunicații digitale compatibile cu standardele NATO. Sistemul folosește fuziunea senzorilor, combinând camere electro-optice, senzori în infraroșu și module de navigație inerțială pentru orientare și deplasare precisă.

Drona nu se oprește nici dacă pierde legătura cu operatorul

Unul dintre cele mai importante detalii tehnice ale sistemului ține de funcționarea în condiții de război electronic.

În cazul în care comunicațiile dintre operator și vehicul sunt blocate prin interferențe electromagnetice, platforma nu devine inutilizabilă. IRON-690 poate intra automat într-un regim complet autonom.

Vehiculul este capabil să urmeze trasee stabilite anterior, să evite obstacolele și să revină singur la punctul de extracție. Astfel, misiunea logistică poate continua chiar și în condițiile în care legătura de date este întreruptă pe câmpul de luptă.